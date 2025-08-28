Нова масована атака Росії вже незабаром: експерт назвав ймовірні дати та цілі

Військовий експерт Олексій Гетьман назвав повітряні загрози найближчих днів / © ТСН

Масована атака РФ по Києву проти ночі 28 серпня остаточно засвідчила те, що участь путінських представників у нещодавніх переговорах щодо миру — це «пил в очі Америки». Крім того, така атака по Україні може повторитися у перший тиждень вересня — такі дві думки в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олексій Гетьман.

«Вони, росіяни, пускають „пил в очі“ переважно адміністрації США. Дуже дивно, що президент Америки Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс роблять вигляд, що вони цього не розуміють», — висловлює свою позицію Гетьман.

Він продовжує: «Вони все чудово розуміють, але їм дуже важливо досягнути мирної угоди на будь-яких умовах. Навіть на вкрай несприятливих для нас, але щоб показати всьому світові, що вони, США, такі миротворці, зупиняють війни та вбивства людей».

За його словами, Росія, щоб не отримати зайвих санкцій і щоб заважати отриманню нами допомоги, робить вигляд, що прагне перемовин.

«Потім кажуть, що умови змінюються, що треба підготуватися. Тягнуть час, щоб продемонструвати те, як вони атакують і знищують. Нічого конспірологічного немає, все доволі очевидно», — каже Олексій Гетьман.

На його думку, масована атака по Україні може повторитися на початку вересня — 2, 3 числа або в районі цих дат.

«2 вересня 1945 року закінчилася Друга світова війна. Путін у ті дні планує перебувати в Китаї, де, можливо, будуть святкові заходи з цього приводу. Запланована зустріч Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Для того, щоб продемонструвати свої можливості, зокрема й китайській стороні, Росія може атакувати захід України як логістичну артерію, якою, за версією росіян, прямує західна військова допомога», — каже Гетьман.

Своєю чергою військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко одразу після атаки окупантів по Києву назвав цей удар відкладеним терором.

Наслідки російської атаки по столиці 28 серпня / Фото: ДСНС України

«Все це повинно було летіти на Київ 24 серпня, але іноземні делегації та візит особисто спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога змусили командування російських окупаційних військ відкласти удар», — написав Коваленко.

Він додав: «Командування РОВ дуже сильно не хоче, щоб иноземні делегації отримали власні враження від результатів „миротворчої“ дипломатії, а тим більше, щоб хтось з них постраждав. Я думаю, що найкращою ППО для Києва може стати позмінне чергування іноземних делегацій. День-два Кіт Келлог, потім Еммануель Макрон, а після — Мерц, Стармер, Мелоні і так далі. І так кожного місяця. Колективна безпека».

Раніше повідомлялося про те, що в центрі Києва сталося влучання у торговельний центр. У столиці багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах.