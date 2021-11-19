Нова модель інтернатури і забезпечення житлом: Ляшко розповів про залучення молодих лікарів до роботи

Нова модель інтернатури і забезпечення житлом: Ляшко розповів про залучення молодих лікарів до роботи

МОЗ хоче залучити більше спеціалістів до професії.

Міністерство охорони здоров'я від 2022 року запроваджує нову модель вступу до інтернатури для того, аби Україна у разі настання кризи не опинилась без фахівців потрібних професій.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За словами міністра, під час епідемії сімейні лікарі потерпають від перевантаження. Зокрема, приймають і COVID-хворих, і звичайних пацієнтів, ведуть амбулаторне лікування, проводять рутинну вакцинацію і від коронавірусу.

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Тим часом МОЗ розпочинає так звані "мотивації", аби залучати все більше людей у професію. Йдеться про те, що відомство визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі з огляду на кадрові потреби держави, а також буде затверджувати перелік спроможних баз стажування лікарів-інтернів.

"Нова модель інтернатури передбачає розподіл тих, хто навчався в медуніверситетах, не туди, куди вони хочуть, а куди потрібно системі охорони здоров'я. Це буде рейтингова система розподілу студентів на інтернатуру, а потім на місце працевлаштування", - каже Ляшко.

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Аби залучити більше фахівці, уряд вдається до різних кроків. Зокрема, до підвищення заробітної плати та забезпеченням житлом.

"Від січня 2022 року ми підіймаємо лікарям зарплату - від 20 тисяч гривень. Медсестрам - від 13,5 тисяч. Далі - забезпечення житлом. МОЗ підписало договір з "Укрфінжитлом" - цим розпочинаємо лізингову компанію: фахівець приїхав (на місце роботи - Ред.), бере в компанії квартиру в оренду і інвестує в своє житло. Кошти з оренди зараховуються у вартість житла. Лікарям, які переїдуть з району в район, МОЗ буде компенсувати ці лізингові платежі за лікаря для того, щоб мотивувати його переїздити".

Як повідомлялося, в Україні вирішили студентів-медиків старших курсів та інтернів залучати до проведення вакцинації від COVID-19, аби знизити навантаження на медичних працівників.

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