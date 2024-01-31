Нова посада для Залужного і кандидати на його заміну: що про "звільнення" головкома пишуть світові ЗМІ

За даними західних медіа, президент начебто був змушений "скасувати своє рішення (щодо звільнення Залужного – ред.) під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів".

Західні ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що президент України Володимир Зеленський прямо сказав генералові Валерію Залужному, що хоче його звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ, водночас запропонувавши іншу посаду. На заміну головкому розглядають генерала Кирила Буданова та генерал-полковника Олександра Сирського. Чи погодився хтось із них?

ТСН.ua зібрав усе, що про можливу відставку Залужного та кандидатів на посаду головкома ЗСУ пишуть західні ЗМІ.

Після того, як ввечері 29 січня Мережу збурила інформація про "звільнення" Залужного, яку поширювали телеграм-канали, політики та медіа з посиланням на джерела, про можливість відставки головнокомандувача ЗСУ написали і західні ЗМІ. Попри спростування Офісом президента чуток щодо такого кадрового рішення, західні журналісти пишуть, що Зеленський таки мав відповідну розмову із Залужним.

Нова посада для Залужного і ким його хочуть замінити

Так, видання The Economist із посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ, серед близьких до Залужного осіб та народних депутатів повідомило, що Зеленський провів зустріч з головнокомандувачем і повідомив про рішення відправити його у відставку. Генералові була запропонована нова посада – секретаря РНБО, однак він відмовився.

За інформацією видання, серед кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ називають командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

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Водночас видання The Washington Post із посиланням на співрозмовника повідомило, що очікується звільнення і старших членів штабу Залужного. Медіа також вказало, що головнокомандувачу запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує піти у відставку.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Associated Press

Буданов та Сирський на заміну Залужного – хто погодився

Зазначається, що за даними деяких джерел, Буданов відмовився від посади в останню хвилину. Близьке до очільника військової розвідки джерело наполягає на тому, що він не орієнтувався на позицію Залужного, але й не мав права відмовлятися від військової посади.

У статті The Economist також звертається увага, що Залужний став культовою постаттю після оборона Києва та північного сходу України на початку повномасштабної війни. Результати опитувань неодноразово демонстрували, що він популярніший від Зеленського.

"Це створило напруженість між двома чоловіками, чиї стосунки спочатку були хорошими. Зокрема, заснування генералом благодійного фонду, створеного під його іменем у квітні 2022 року, дехто вважав надто політичним. Генерал Залужний стверджував, що не має політичних амбіцій, але після скандалу розлучився з кількома радниками", – йдеться в матеріалі.

Автори статті додали, що президент має право замінити командувача, "якому він більше не довіряє", але "усунення людини, такої популярної серед своїх солдатів і громадськості, як генерал, несе в собі політичні та військові ризики".

Водночас видання The Times із посиланням на джерела написало, що услід за Будановим і Сирський відхилив пропозицію президента обійняти посаду головкома ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський / Фото: armyinform.com.ua

За інформацією видання, 29 січня Залужного було викликано на особисту зустріч із Зеленським. На ній генерал сказав радникам президента, що "їхні оцінки військової ситуації радше позитивні, ніж реалістичні". Після цього головком повернувся до свого офісу і сказав заступникам, що "збирає речі".

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У The Times зазначається, що вище командування ЗСУ, а також міжнародні партнери України, зокрема США та Велика Британія, висловили занепокоєння щодо ситуації, тож Зеленський був змушений "скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів".

Водночас видання The New York Times із посиланням на колишнього українського високопосадовця повідомило, що уряд Зеленського планував звільнити Залужного, але відмовився 29 січня ввечері, коли новина про це просочилася в публічний простір. За словами чиновника, "зараз вони гальмують процес".

Неназваний український нардеп надав виданню схожу інформацію, сказавши, що президент і генерал зустрілися ввечері 29 січня, але рішення не було ухвалене. Однією з проблем стало те, що не було негайної заміни на місце Залужного.

"За словами членів українського парламенту, плутанина на вищому рівні вже розповсюдилася в українській армії, що впливає на моральний стан рядового складу та роботу старших офіцерів із колегами з союзних збройних сил. Існує невизначеність щодо того, чи підтримуються накази генерала Залужного президентом, що підриває довіру до командування", – йдеться у статті NYT.

"Залужний користується дуже високим авторитетом в армії", – сказав підполковник Павло Величко, який служить у 101-й бригаді тероборони України. За його словами, звільнення генерала стане "сигналом для командирів усіх рангів: незалежно від того, наскільки добре ви виконуєте свою роботу, вас можуть усунути без причини".

Причини розбіжностей між Зеленським та Залужним

WP із посиланням на джерела інформує, що під час зустрічі Зеленського із Залужним 29 січня між ними виникли розбіжності через погляди щодо мобілізації. Йдеться про кількість військових, яку потрібно призвати цього року. Так, генерал запропонував призвати до війська близько 500 тис. осіб – цифру, яку президент вважав недоцільною з огляду на дефіцит форми, зброї, навчальних приміщень та потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.

За інформацією джерела видання, Зеленський сказав Залужному, що "українці втомилися від війни, а міжнародна підтримка України уповільнилася, тому новий головнокомандувач може оживити ситуацію".

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NYT у своїй публікації зазначає, що тертя між президентом і генералом кипіли, здебільшого за лаштунками, невдовзі після вторгнення РФ та коли популярність Залужного різко зросла завдяки військовим перемогам. Серед українських політологів генерал розглядається як вірогідний суперник Зеленського, якщо було б відновлене проведення виборів.

Розкол поглибився восени 2023 року, коли Залужний опублікував есе, в якому заявив, що бойові дії зайшли в глухий кут, що суперечить обнадійливим твердженням Зеленського про прогрес.

NYT також вказує, що глава держави і головком нещодавно публічно розійшлися в думці про те, має цивільне чи військове керівництво нести відповідальність за план призову пів мільйона людей для поповнення армії. Законопроєкт про мобілізацію, швидше за все, буде непопулярним і зашкодить лідерам, які з ним найбільше пов’язані, відзначають українські коментатори.

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