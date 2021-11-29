Нова послуга в “Дії”: як отримати витяг з реєстру та довідку про доходи пенсіонера онлайн

Нова послуга в “Дії”: як отримати витяг з реєстру та довідку про доходи пенсіонера онлайн

Довідки ОК-5 та ОК-7 вимагають у разі оформлення на роботі або для призначення пенсії чи нарахування лікарняних.

Від 29 листопада на порталі "Дія" стали доступні нові послуги, серед яких довідки про трудовий, страховий стаж, довідку про доходи пенсіонера та витяг з реєстру застрахованих осіб.

ТСН.ua пояснює, як оформити цю соцпослугу, не виходячи з дому.

Витяг з реєстру та довідка про доходи пенсіонера (ОК-5 та ОК-7) - одні з найзатребуваніших довідок в Україні. Щороку таких документів видають 2,8 млн. Це довідки про трудовий стаж, який вимагають у разі оформлення на роботі або для призначення пенсії чи нарахування лікарняних.

Як отримати ці довідки онлайн:

Потрібно авторизуватися на порталі Дія, зайти в розділ “Довідки та витяги” і обрати пункт “Довідка з реєстру застрахованих осіб”

Заповнювати якісь заяви чи підписувати щось КЕПом не потрібно.

Лише для довідки про доходи пенсіонера необхідно зазначити період, на який потрібна довідка.

Раніше їх можна було отримати на сайті Пенсійного фонду онлайн. На порталі "Дія", обіцяють розробники, все можна зробити у кілька кліків, а результат прийде на електронну пошту через декілька хвилин.