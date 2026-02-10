Нова програма "Скринінг 40+": як отримати 2000 грн на обстеження та де його можна пройти

Як працює програма "Скринінг 40+" / © Pixabay

В Україні профілактика хвороб стала пріоритетом навіть в умовах війни. Кабінет Міністрів включив програму «Скринінг здоров’я 40+» до переліку першочергових видатків Держказначейства. Тепер українці, які досягли 40-річчя, можуть отримати 2000 гривень на комплексне медичне обстеження. Лише за перший місяць роботи програми заявки подали понад 12 тисяч громадян.

Кореспондент ТСН Іван Воробйов бачив, як проходять перші огляди та як скористатися цією можливістю.

Подарунок на день народження від держави

Людмила Сирота — перша пацієнтка амбулаторії в Ірпені, яка скористалася програмою. Жінка розповідає: за місяць після її дня народження у застосунок «Дія» прийшло сповіщення з пропозицією пройти скринінг.

Людмила Сирота, пацієнтка: «Все дуже легко. Оформила картку в "Дії", це зайняло менше п'яти хвилин. Вже за 4 дні отримала 2000 гривень на рахунок. Скринінг — це важливо, адже не кожен має кошти на необхідні аналізи, особливо люди старшого віку».

Що входить до обстеження?

Програма ініційована МОЗ для раннього виявлення хвороб, які часто протікають безсимптомно. Головна мета — профілактика серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та контроль ментального здоров'я.

Під час візиту, який триває близько години, пацієнту проводять:

Анкетування на виявлення депресії та тривожності.

Зняття електрокардіограми (ЕКГ).

Розгорнутий аналіз крові.

Консультацію лікаря щодо здорового харчування та фізичної активності.

Направлення до вузьких спеціалістів за потреби.

Як долучитися до програми? (Інструкція)

Існує три офіційні способи подати заявку:

Через «Дію»: Зачекати 30 днів після 40-го дня народження, отримати запрошення, підтвердити його та оформити спеціальну картку для зарахування коштів. Через сайт: Зайти на screening.moz.gov.ua, де можна не лише подати заявку, а й обрати медичний заклад (зокрема й приватний). Через ЦНАП: Звернутися особисто до найближчого Центру надання адмінпослуг.

Чому це важливо?

Медики наголошують: навіть за умови безкоштовних оглядів пацієнти часто ігнорують заклики лікарів. Фінансова стимуляція у 2000 гривень стала тим самим «важелем», який змушує людей нарешті звернутися до лікарні.

Важливо, що для проходження скринінгу наявність декларації з сімейним лікарем не є обов'язковою. Ви можете обрати будь-яку клініку, що бере участь у програмі.

«Це вагомий крок до профілактичної медицини, як у розвинутих країнах. Це дозволяє виявити патології на ранніх стадіях, що значно зміцнює здоров’я нації загалом», - вважають медики.

