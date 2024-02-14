Нова схема – новий скандал: хто та як краде гроші на їжі для ЗСУ

У Міністерстві оборони виявили схему, за допомогою якої можна було б обікрасти українців на мільярди. Таку приголомшливу заяву 14 лютого зробили в Національному антикорупційному бюро. Розслідувачі запевняють, що в системі закупівель Міністерства оборони існувала лазівка, яка створила величезні корупційні ризики.

На чому могли красти в Міноборони та чи встиг на цьому хтось таки нагріти руку, дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Нова схема в Міноборони?!

Фахівці НАБУ знайшли скандальну лазівку, яка могла стати схемою для корупційних оборудок у Міністерстві оборони. За даними розслідувачів, схема стосувалася закупівель і дозволила б її потенційним учасникам не лише постачати харчові продукти для потреб ЗСУ за космічними цінами, але й загалом залишати ЗСУ без 70% харчів. Але як це можна зробити у всіх під носом?

Оце так знайшли лазівку!

А все доволі просто. Як повідомляють у НАБУ, переліком необхідних продуктів, зберіганням харчів і загалом харчуванням військових займаються у кожній військовій частині окремо. Єдине, що мають зробити командири – це замовляти продукти комплектами в компанії, обраній Міноборони, а також, і тут треба бути уважними, звітувати “про суму витрачених коштів у перерахунку на кількість закуплених комплектів продуктів”. Оборонне ж відомство не бачить, що насправді по пунктах входить до закупленого комплекту продуктів, а може ознайомитися лише з його фінальною вартістю.

І ось тут і “зариті корупційні ризики”. За даними НАБУ, понад 70% з 409 продуктових позицій до ЗСУ взагалі не надходять. Водночас до 30% входять 26 найуживаніших продуктів, ну ось, зокрема, картопля. За умови того, що в Міноборони вміст продуктових комплектів не перевіряють, а знають лише фінальну суму, постачальник може крутити цінами продуктів, як того забажає. Ось вам ідеальний приклад, який пропонують у НАБУ. Таким чином, за документами до ЗСУ може надійти картопля по 16 грн за кілограм, що майже вдвічі дорожче за її ринкову ціну.

Водночас компанія-постачальник умисно занижує ціни на інші продукти, які потім навіть не поставлятиме для ЗСУ – наприклад, на полуницю. На папері вона коштує 9 грн за кілограм, коли ринкова ціна, вказана НАБУ, становить 180 грн за кіло. І полуниця – це лише вершина айсберга.

Чи встиг хтось скористатися цієї лазівкою, щоб отримати надприбутки? В НАБУ нічого про це не кажуть, а лише рекомендують державі з цим якомога швидше розібратися. Вже запропонували й усі необхідні поправки, які зменшать корупційні ризики.

Хто таки встиг “нагріти руки”?

Втім, надана правоохоронцями інформація, здається, натякає нам на низку скандалів у Міноборони. Наприклад, так звані “яйця по 17 грн”. Хоч спочатку в Міністерстві оборони заявляли, що це лише чутки, уже в лютому 2023 року ДБР затримало підприємців, які й продали Міноборони “золоті продукти”. Видання “Дзеркало тижня” тоді ж опублікувало повний список продуктів з цінниками і порівняло їх з цінниками в одній із всеукраїнських продуктових мереж. Як бачите, ціни ну дуже нагадують ті, що продемонстрували в НАБУ. Цікаво, що тоді завдяки розголосу в медіа український бюджет зберіг більше 13 млрд грн. Але чи була ця спроба нажитися на армії єдиною? Цього наразі ніхто не знає, але варто дещо нагадати.

Так от та сама постачальниця “яєць по 17” Тетяна Глиняна стала власницею чотирьох готелів у курортному місті Спліт у Хорватії.

Відповідно до інформації, розміщеної на сайтах агенцій нерухомості у Спліті, готелі з подібною локацією, які мають 18 і більше номерів, коштують від 2,5−3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі Спліта треба було витратити понад 10 млн євро.

Як інформує видання "Наші гроші", ціни харчів "Гранд консалту" в актуальних контрактах з Міноборони дуже завищені. Наприклад, у контракті, що діяв у другому півріччі 2023 року, звичайна гречка коштувала 66 грн за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. За даними Держстату, роздрібні ціни на гречку в цей період постійно були в півтора-два разаи меншими. В липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустиласяь до 32 грн. Просто зараз гречку можна купити в магазині Novus по 26 грн за кілограм.

"Нагадаю, що на початку 2024 року міністр оборони Рустем Умєров оголосив довгоочікувані результати внутрішнього аудиту у відомстві. І вони були невтішними. Станом на січень 2024-го, лише за 4 місяці аудитори виявили порушень аж на 10 мільярдів гривень", – йдеться у репортажі Артема Зябкіна.

Саме боротьба з корупцією та налагодження належного постачання для військових і були головними завданнями Умєрова, які він ставив перед собою, коли змінив на посаді колишнього міністра Олексія Резнікова. Саме за його керівництва Міноборони й обросло корупційними скандалами.

"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше", – каже очільник Міноборони Рустем Умєров.

Тим часом Кабмін розглядає концепцію бронювання за сплатою податків. За словами міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT, ідея вже фіналізується міністрами. Заступник голови Мінцифри сподівається на те, що скоро буде фінальний концепт. Так, зокрема він озвучив інформацію про 6 000-7 000 гривень податків на місяць як умову бронювання.

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