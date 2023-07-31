Нова схема шахрайства у Києві та області: чоловік "перетворював" золото на біжутерію

У столиці поліція затримала шахрая, який підміняв золото на біжутерію.

У Києві виявлена нова схема шахрайства. Зловмисник замовляв через Інтернет прикраси із золота, а коли оглядав на пошті товар, то непомітно міняв його на підробку.

Про це ТСН.ua розповіли в поліції Києва.

До поліції на спецлінію 102 звернулася працівниця одного із відділень пошти у Святошинському районі столиці та повідомила, що після перевірки клієнтом посилки виявила невідповідність товару.

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Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що хлопець замовляв через Інтернет ювелірні прикраси з золота, а коли оглядав їх на пошті, то непомітно міняв на біжутерію та відмовлявся від посилки. Оплату за товар фігурант обирав шляхом накладеного платежу.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили ймовірного шахрая. Раніше судимого за грабіж 27-річного мешканця Київщини затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а отримане злочинним шляхом майно вилучили.

Зловмисник ошукав двох громадян у Святошинському районі столиці, заволодівши майном на суму близько 50 тисяч гривень. Наразі у слідства є всі підстави вважати, що затриманий причетний до інших аналогічних злочинів на території Києва та Київської області.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за статтею – шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Шахрай може на три роки потрапити за ґрати.

Нагадаємо, депутат привласнив майже 10 млн грн, зібраних для ЗСУ.

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