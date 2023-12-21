Нова скандальна заява Макрона про Україну і істерика Орбана: що кажуть в ЄС про допомогу Києву

За словами Макрона, Європа – на роздоріжжі і у деяких членів ЄС подальша підтримка України викликає нові питання.

Нова скандальна заява від Макрона – президент Франції забив на сполох! Він заявив, що в Європі вже сумніваються, що Україні потрібно допомагати. На що саме натякнув Макрон і за що насправді варто переживати українцям, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Макрон здивував заявою

Давненько в Європі політики не допускали собі таких заяв. В інтерв’ю французькому телеканалу "France 5" президент країни Еммануель Макрон розповів про свої враження від переговорів з європейськими партнерами України. Каже, Європа на роздоріжжі і у деяких членів ЄС подальша підтримка України викликає нові питання.

“В Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США", – заявив він.

Але це не все. Попри таку скандальну заяву, особливо враховуючи перипетії з допомогою від США, Макрон запевнив, що його країна від підтримки України точно не відмовиться. Проте, каже він, такі настрої можуть змусити ухвалювати “важливі” рішення. Що саме мав на увазі французький президент – наразі невідомо.

"Але треба продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах. Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", – сказав президент Франції.

Варто згадати, що вже досить давно Макрон став великим другом України. На початку війни французький лідер намагався поладити з Путіним “цивілізованими” методами: дзвонив йому та просив зупинити війну. Тоді українці навіть почали сміятися з цього. Але ж за пів року Франція вибилася в лідери за рівнем підтримки України.

Згадайте, хто саме першими зголосився надати Україні колісні танки, таку важливу артилерію, а також досить швидко узгодив передачу високоточних ракет SCALP – аналогу британських Storm Shadow, якими Україна пізніше вразила штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Активно підтримував Україну Макрон і на полях перемовин у Брюсселі, де адвокував членство України в ЄС перед другом Путіна Орбаном.

Тернистий шлях до ЄС

На жаль, і тут в України є труднощі. І вони не залежать від Києва напряму. Наразі найбільше яблуко розбрату для європейців – це майбутнє фінансування України як члена ЄС.

Нагадаємо, що ЄС щорічно виділяє мільярди євро на допомогу членам Союзу. Більшість цієї допомоги йде на розвиток різних проєктів у Польщі та Угорщині. Остання – на чолі зі скандальним прем’єром Віктором Орбаном боїться, що її субсидії дістануться Україні.

Але розганяють цю тему не тільки угорці, але й інші євроскептики по всій Європі. П’єр Лелуш – колишній держсекретар по зовнішній торгівлі за президентства проросійського Саркозі – частенько пише авторські статті для Le Figaro, де критикує ідею розширення ЄС як таку. Лелуш користується звичними “популістськими” тезами:

"Україна – найбідніша країна в Європі", звісно виводячи війну як би за рамки. Також він намагається запевнити європейців, що приєднання України, а також Грузії та Боснії, приведе війну в ЄС. Тому, якщо побачите десь посилання на нього, можете сміливо гортати далі – багато конструктиву ви там не знайдете.

21 грудня прем’єр Угорщини Віктор Орбан таки зізнався, що його одвічне вето в ЄС на виділення коштів для України таки можна переступити. Для цього усім іншим членам, а їх 26, дійти згоди і підписати окрему угоду.

Макрон правий?

Але от в чому, схоже, таки правий Макрон, так це в тому, що європейці і справді занепокоєні поведінкою Конгресу США. Там добре знають, що Америка – найбільший донор для України як у питаннях озброєння, так і фінансів. Неквапливість конгресменів – явний сигнал до проросійських або євроскептичних сил в Європі почати розкачувати човна, що вони активно і роблять.

В українській владі ж запевняють, що Сполучені Штати не кинуть Україну. Не так давно свою впевненість в цьому підтвердив президент Зеленський. З цього приводу в ефірі телемарафону “Єдині новини” висловився і очільник РНБО Олексій Данілов. Натякнув усім, щоб ті припинили розганяти паніку.

Поки обережно, але з позитивом на це дивляться і американські конгресмени. Конгресмен-демократ Майк Квіглі запевнив, що у навіть у найгіршому з випадків, у США буде “план Б”, який уже розробляють.

За словами представника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, грошей у Пентагона для України небагато – на ще один пакет допомоги. Потім Білому дому доведеться тимчасово шукати гроші в інший спосіб.

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Макрон зробив СКАНДАЛЬНУ ЗАЯВУ ПРО УКРАЇНУ! Орбан б’ється в істериці!