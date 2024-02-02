Нова стратегія перемоги над Росією: головні тези статті Залужного

Безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, головком ЗСУ назвав чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є не вигідними для України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для CNN виклав нову стратегію перемоги над Росією, описав виклики, які стримують країну у військовому плані, та перелічив ресурси, на які потрібно опиратися, щоб перехопити ініціативу на полі бою та досягнути підвищення ефективності бойових дій.

ТСН.ua зібрав головні тези зі статті головкома.

За словами Валерія Залужного, найголовніше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги.

Про нові виклики

Головнокомандувач ЗСУ перелічив низку факторів, які впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони. Ось деякі з них:

нестабільна політична ситуація навколо України, що призводить до скорочення військової підтримки;

висока ймовірність провокування Росією ще низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України;

виснаженість у наших партнерів запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО через високу інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху;

недостатня ефективність санкційної політики, у результаті чого відбувається розгортання потужностей оборонно-промислового комплексу в росії та державах, які є її партнерами, що дозволяє принаймні успішно вести позиційну війну на виснаження;

суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі у противника та неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів;

недосконалість нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс у нашій державі, та часткова монополізація цієї галузі призводять до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів, як наслідок – поглиблення залежності України від постачання союзниками;

невизначеність подальшого характеру збройної боротьби такого масштабу та, як наслідок, складності для наших союзників у визначенні пріоритетів підтримки.

Про роль безпілотних систем

Залужний наголосив на необхідності суттєво збільшити спроможності безпілотних систем та інших новітніх технологічних систем.

Окрім підвищення ефективності бойових дій, безпілотні та інші новітні технологічні системи здатні вирішити низку ключових проблем в організації і веденні бойових дій Сил оборони України:

підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій і, як наслідок, знизити рівень втрат через можливість дистанційного керування цими засобами;

знизити ступінь участі традиційних засобів ураження у виконанні бойових завдань;

забезпечити ведення бойових дій з обмеженим залученням важкої бойової техніки;

незважаючи на відсутність корабельного складу, завдавати ураження як надводним, так і підводним силам противника та його береговій інфраструктурі практично на всю глибину театру воєнних дій на морі з високою ефективністю та мінімальним ризиком для особового складу;

завдавати противнику масованих раптових ударів по об’єктах критичної інфраструктури, важливих комунікаціях без застосування дорогих в експлуатації та виробництві ракет та пілотованої авіації.

Про вирішальні умови успіху

Виходячи з досвіду ведення бойових дій та прогнозу розвитку збройної боротьби, Валерій Залужний назвав вирішальні умови для успіху:

досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику;

позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії;

підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника;

безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості;

позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля.

Про нову систему переозброєння

Для опануванням нових форм і способів, за словами головнокомандувача ЗСУ, Силам оборони необхідно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння, до якої належатимуть підсистеми:

розробки та наукового супроводу;

виробництва та обслуговування;

підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду;

застосування військ (сил)

гнучкого фінансування;

логістики.

З урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішеннях та вже створеної системи управління і набутого досвіду, а також за поглядами партнерів у сучасних умовах, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців. Зазначений термін обумовлений необхідністю створення відповідних організаційних структур та їхнього комплектування, підготовки персоналу, ресурсного забезпечення, створення необхідної інфраструктури, логістики та розроблення доктринальної бази.

Про плани на 2024 рік

За словами головнокомандувача ЗСУ, у 2024 році потрібно основні зусилля зосередити на:

створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;

впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;

як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав для британського видання The Economist статтю "Сучасна позиційна війні та як у ній перемогти", в якій він розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ, потребу в посиленні мобілізації та ризики для обох сторін. ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив "залізний" генерал у колонці для іноземного видання.

Читайте також: