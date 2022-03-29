Нова свастика Кремля: Німеччина забороняє літеру "Z" як символ російської агресії

У Німеччині публічного схвалення російської агресії може бути достатньо, аби притягти людину до відповідальності.

Німеччина забороняє букву "Z" — не як букву латинського алфавіту, звісно ж, а як символ російської агресії. Вистачило місяця, аби намальована на танках літера потрапила під гласну чи негласну заборону в усіх цивілізованих місцях.

Про те, як Z" перетворилася на Zвастику, йдеться в ТСН.

Літеру "Z" намалювали серед ночі на стіні протестантської церкви в німецькому місті Вюрцбург. Поліція уже заявила що переконана — латинська буква "Z" використана у її найновішому сенсі. Себто як знак агресії, знак війни Росії проти України. І від сьогодні цей знак заборонений не в окремих округах, а у всій Німеччині.

Німеччині знадобилося більше десяти років, аби зі звичайного, "ще одного" символа на прапорах новоствореної Націона-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) свастика перетворилася на моторошний нацистський знак. І більше двадцяти років — аби стати забороненим символом в більшості країн світу.

Росія зі своєю недолугою Zвастикою, яку вона безсоромно будує смертельно хворими дітьми з казанського хоспісу чи поставленими на коліна учнями школи в Красноярському краї, домагається перших результатів за місяць.

Німеччина забороняє літеру Z як символ російської агресії

Спершу дістається люксовому бренду Луі Вітон. Компанію засипали критикою через їхній символ на нових прикрасах. 45 тисяч коментарів під рекламним роликом, де букви "L" i "V" були занадто схожі на "Z". Багатьом це здалося ознакою підтримки армії окупантів.

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Потім швейцарська страхова компанія, яка раніше припинила бізнес із Росією, тимчасово відмовляється від власного логотипу в соцмережах. Замінює його на повнішу назву "Цюрих", аби одиноку букву "Z" ніхто не звинуватив у симпатії до рашистів.

Далі більше: парламент в Литві у першому читанні прирівняв георгієвську стрічку та літеру "Z" до нацистських і комуністичних символів, заборонених в країні. Аналогічну постанову готують законодавці у Естонії, аби точно ухвалити закон до 9 травня.

У Естонії поліція просто говоритиме з порушниками, штрафів поки що не планують, Але у Німеччині публічного схвалення російської агресії може бути достатньо, аби притягти людину до відповідальності. Вже кілька земель, зокрема Нижня Саксонія та Баварія, попередили про кримінальну відповідальність за такі малюнки на церквах. Залишилося знайти виконавця.

Нагадаємо, символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, у Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики і відповідно переслідувати за його використання.

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