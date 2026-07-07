Нова тактика окупантів та зброя проти "Шахедів": воїни розповіли, як боряться із ворожими БПЛА

Воїни розповіли про боротьбу з ворожими дронами / © Associated Press

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Наздогнати та спопелити — так працюють мисливці за «Шахедами». Щоночі на бойові чергування заступають екіпажі 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця». Бійці боронять небо Запоріжжя. Від початку року знищили близько 5 тисяч повітряних цілей. Російське залізяччя трощать «Стінгом» — українським безпілотним зенітним перехоплювачем. Лише за ніч можуть вполювати десятки ворожих «Шахедів».

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарії Назарової.

Чим збивають “Шахеди”

Чергову російську бляшанку знищив екіпаж «Дезо». Бійці 23-ї бригади Нацгвардії майстерно та непомітно підлітають до ворожих дронів, не залишаючи їм жодних шансів у повітрі.

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Працюють гвардійці на «Стінгах» — це новітні ФПВ-перехоплювачі українського виробництва. Вони розроблені спеціально для ефективного знищення російських безпілотників типу «Шахед», «Герань», «Ланцет», а також різноманітних розвіддронів.

«Дезо», головний сержант взводу БпЛА 23-ї окремої бригади НГУ «Хортиця»: «У них тепловізійна, цифрова камера — це набагато швидше знаходиться ціль. Плюс у них антена, яка працює на 360 градусів, не треба довертати антену. Тобто дуже швидкі дрони».

15 хвилин на збирання: як пілоти готують борти до вильоту

Споряджає борт боєць на псевдо «Сектор». З дронами він працює всього три місяці, проте, каже, за цей час мав таку велику кількість вильотів, що вже повністю набив руку. Тепер ретельна підготовка однієї ФПВішки займає у нього всього 15 хвилин.

«Сектор», пілот взводу БпЛА 23-ї окремої бригади НГУ «Хортиця»: «Це щоб набити голову пластидом, позбирати, підключити — і він буквально готовий до польоту. Ну, починається з пропелерів, це сто відсотків пропелери, антени — і пішло-поїхало. Почнемо з антенок, антенки поприкручуємо. Після того, як антенки ми вже підключили, під’єднали до відео, все було в готовності. Потім накручуємо пропелери, вставляємо батарейку, голови, все».

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Збивати ворожі дрони стає дедалі непросто, особливо останнім часом, запевняють бійці. Адже росіяни часто змінюють свою тактику в небі. З «Шахедів», що летять на Запоріжжя, окупанти почали додатково скидати ФПВ-дрони, які теж несуть неабияку загрозу містянам.

«Дезо», головний сержант взводу БпЛА 23-ї окремої бригади НГУ «Хортиця»: «Ми більшу кількість знищуємо, але треба розуміти те, що якщо летить три „Шахеди“ одночасно, ми не можемо знищити всі три зразу. А скільки безсонних ночей — я не знаю. Я працюю вночі, так що в мене тільки сонні дні».

Полювання наосліп та ТОП-3 у рейтингу Delta

Ціллю росіян переважно залишається критична інфраструктура міста та цивільні мешканці.

«Дезо», головний сержант взводу БпЛА 23-ї окремої бригади НГУ «Хортиця»: «Більше почало залітати — ми більше почали збивати. Мабуть, ображаються, що не долітають до своєї цілі, і тому запускають їх ще більше. Ну, вони більше запускають, ми більше збиваємо — якось так воно працює».

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Поки журналісти говорили з екіпажем, по рації екстрено передали — на Запоріжжя прямо зараз прямує ще один ворожий безпілотник. «Дезо» терміново вилітає на перехоплення. Дрон стрімко злітає в нічне небо. За кілька хвилин на екранах фіксується вибух: «Єсть, красавчик, молодчинка, оце наш файний хлопець, козак!».

«Дезо», головний сержант взводу БпЛА 23-ї окремої бригади НГУ «Хортиця»: «За ніч вдавалося збити 8 „Шахедів“. Летять, в принципі, з 8-ї години вечора до 12-ї години вечора. Потім у них пару годин обід, і десь з 3-ї ночі до ранку наприкінці нашої зміни теж залітають. Хоча хрін їх знає, у них каша в голові, можуть залітати коли завгодно».

Хлопці перебувають у бойовій готовності 24 на 7, щохвилини ладні летіти на перехоплення, аби ворожі «Шахеди» не накоїли лиха в житлових кварталах.

«Задоволення відчуваю, що воно, падло, доліталося», — посміхаються військові.

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Чергування цього екіпажу тривало до самого ранку. За цей час в небі хлопці успішно збили 5 «Шахедів». За майже пів року підрозділи 23-ї бригади «Хортиця» сумарно знищили понад 4 700 безпілотників. За цим показником українські захисники неба впевнено увійшли в ТОП-3 рейтингу Delta серед усіх підрозділів Сил оборони України.

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