Нова версія смороду у Києві: чи накрив лівий берег запах курячого посліду з полів під Борисполем

Аграрії кажуть, що сморід від органічних добрив вітер відносив у бік аеропорту, а не до Києва

Історія зі смородом у Києві 2 листопада отримала нове продовження. З соціальних мереж стало відомо, що напередодні появи їдкого смороду у столиці, поля поруч з Києвом в районі села Петропавлівське (Бориспільський район) обробили курячим послідом.

До Золочівської селищної ради надійшло повідомлення від ТОВ «Агро Холдинг МС» про те що у період від 25 до 31 жовтня працівники компанії будуть вносити органічні добрива (курячий послід) на поля, які розташовані у межах села Петропавлівське. Компанія поінформувала:

«Часовий проміжок проведення запланованих обробок: початок 25 жовтня о 10:00. Надалі роботи можуть бути цілодобовими протягом 6 днів. Внесення добрив буде виконано розкидачем», — йдеться у повідомлені.

Також компанія попереджає, що можливий тимчасовий дискомфорт через розповсюдження запаху органічного добрива, яке планується вноситися у ґрунт. Тому попросили селищну раду проінформувати населення села Петропавлівське щодо польових робіт.

Однак у самій компанії кажуть, що обробка полів поруч з Києвом не може бути причиною їдкого смороду, який огорнув столицю вранці 2 листопада.

«Ми вносили на поля органічні добрива, але все встигли зробити достатньо швидко, за два із половиною дні. Значно швидше ніж планували. Маю підкреслити, що одразу після внесення добрива ми спеціально приорали тракторами курячий послід у ґрунт — саме заради того, щоб повністю нівелювати будь-яке розповсюдження його запаху. Завдяки продуманому технологічному циклу та швидкості виконання всі операцій на полях наші дії не могли стати причиною дискомфорту для жителів Київської області, які проживають у прилеглих селах. Ще один важливий нюанс — коли ми вносили органічні добрива, то слабкий вітер дув саме у бік аеропорту «Бориспіль», де немає населених пунктів. А не в бік Києва. Ми слідкували за цим», — розповів ТСН.ua Антон Григоренко, агроном підприємства.

Він додає, що під час обробки полів курячим послідом враховували погодні умови та направлення вітру. Всього органічними добривами було оброблено 380 гектарів.

«Нам надходили скарги, що запах від добрив нібито потрапляв до міста Бориспіль, але це неможливо. Максимум, куди запах могло віднести від оброблюваних нами полів, і то тільки дуже сильним вітром — це не більше 800 метрів від поля. При слабкому вітру запах вже не відчувається далі ніж за 200 метрів від поля. Також тут потрібно врахувати той факт, що ми одразу заорали добрива у ґрунт, тобто добрива опинилися закопаними. На наступний день після внесення, запах добрива на полі вже не відчувається», — стверджує агроном.

Також він заперечує, що розкиданий курячий послід на полях, став причиною смороду на лівому березі Києва.

«Це точно неможливо. Від наших полів тільки до в’їзду в Київ по прямій — 15 кілометрів. А запах чули і значно далі на Лівому березі. Порівняйте відстань 200 — 800 метрів, куди вітер потенційно може віднести запах добрива, та 15 км. Туди він взагалі ніяк не міг дійти», — запевняє агроном.

Нагадаємо, на думку еколога Олександра Соколенка, виникнення масового неприємного смороду у Києві може бути пов’язане з рідкісним атмосферним явищем — температурною інверсією.

