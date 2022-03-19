Нова вісь зла: чи вдасться Байдену залучити Китай до антипутінської коаліції

Путін заганяє росіян до "совка", де планує жити разом із китайцями, тільки у Пекіна на таке спільне "подружнє" життя зовсім інші плани.

Світ дуже цинічний і жорстокий. Кожен переслідує лише свої інтереси, а у випадку держав – свої національні інтереси. Українці це знали і до повномасштабної війни. Проте після 24 лютого, коли Росія пішла на вторгнення по всіх фронтах, деякі держави повели себе особливо цинічно. І це в першу чергу Китай.

Тиждень тому американці почали бити у дзвони, що Китай може надати Росії військову та фінансову допомогу для продовження війни проти українців. ТСН.ua вже писав, що для потреб російської армії Пекін може передати харчові набори, які довго не псуються, та аптечки. Вочевидь, на думку Сі Цзіньпіна, це "не сприятиме" продовженню геноциду українців.

Проте вже у п’ятницю, 18 березня, Bloomberg та Politico із посиланням на джерела в ЄС та США повідомили, що Китай таки розглядає можливість надати Росії ще й зброю, зокрема безпілотники. Ці дві публікації з’явилися за кілька годин до першої від повномасштабного нападу Росії на Україну телефонної розмови Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Результат м’яко кажучи ніякий. Але вже те, що розмова відбулася, дуже симптоматично, адже Байден попередив Сі Цзіньпіна, які наслідки чекають на Китай у разі його допомоги Росії.

Дружба з дияволом

У статті "Байден застерігає лідера Китаю не допомагати Росії щодо України" The Washington Post пише, що навряд чи ця майже двогодинна розмова Джо Байдена та Сі Цзіньпіна щось змінить. Китай прагне посісти позицію нейтрального арбітра, відмовляючись засуджувати путінську агресію в Україні. Натомість Пекін закликає до діалогу, щоб запобігти ще більшим жертвам серед мирного населення. Так де ж цей діалог Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним?

Цього і близько немає. Натомість Пекін наполягає враховувати "занепокоєння" РФ щодо України, а всю провину за повномасштабну війну покладає на США і НАТО. Тим часом китайська пропаганда, яка нічим не краща за російську, "згодовує" 1,4 млрд китайцям, що те саме США і НАТО можуть зробити і з Тайванем (острів у Тихому океані з населенням понад 23 млн чоловік), який Китай вважає своїм.

За кілька годин до телефонної розмови Джо Байдена та Сі Цзіньпіна китайський авіаносець демонстративно пройшов через тайванську протоку. КНР ніколи не заперечувала, що може захопити Тайвань військових шляхом. І на початку приклад Путіна, вочевидь, надихав Сі Цзіньпіна. Недарма ж західні ЗМІ повідомляли, що лідер КНР просив кремлівського маніяка не починати криваве вторгнення до України, поки в Китаї на закінчиться зимова Олімпіада.

Тоді ж, під час візиту Путіна до Пекіна 4 лютого на відкриття Олімпійських ігор, вони з Сі Цзіньпіном підписали спільний документ на 11 сторінок, де для Росії найголовнішою була підтримка Китаю у подальшому нерозширенні НАТО на Схід. Проте зараз, коли російська армія з кожним днем загрузає в Україні, маючи величезні втрати, а російська економіка ледь "дихає", Пекіну доведеться обирати, на чиїй він стороні.

І КНР це прекрасно усвідомлює. Можливо саме тому засилля російської пропаганди, яка просто процвітала в китайському інформаційному просторі у перші тижні після широкомасштабного вторгнення, зараз витісняють звернення Володимира Зеленського та кадри катастрофи у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові. Можливо, у Китаї щось почали розуміти? А, можливо, на них тисне ще й економічна ситуація? Бо лише цього тижня фондовий ринок Китаю впав до майже дворічного мінімуму, ціни на газ стрімко зростають, а випадки нового штаму COVID знову змушують деякі регіони країни вдаватися до повного локдауну.

Комунізм і не зникав

Коли в Росії почали "вимикати" Facebook, Instagram, Twitter, а зараз на черзі ще й YouTube, китайці щиро дивувалися, що вони там досі взагалі працювали, адже в самій КНР все це не доступно ще від 2015 року. Ще кілька років тому китайські експерти із "залізної" інформаційної завіси приїздили до Москви консультувати кремлівську верхівку, як мінімізувати ризики від тотального "локдауну" західних соцмереж.

По суті, Путін зараз заганяє росіян до "совка", де планує жити разом із китайцями. Тільки от схоже, що у Пекіна на таке спільне "подружнє" життя інші плани. У статті "Війна в Україні визначить, як Китай бачить світ" The Economist пише, що Китай розглядає Росію як засіб демонтажу ліберального світового порядку, а війну в Україні використовує, щоб прискорити неминучий занепад Америки.

"У центрі уваги Китаю завжди власна мрія про встановлення альтернативи західному, ліберальному світовому порядку. І лідер Китаю Сі Цзіньпін, і Путін хочуть розділити світ на сфери впливу, в яких домінує кілька великих країн. Китай керуватиме Східною Азією, Росія матиме право вето на європейську безпеку, а Америка буде змушена повернутися додому", - пише The Economist.

Власне, Сі Цзіньпін хотів, щоб широкомасштабне вторгнення Росії в Україну продемонструвало безсилля Заходу, і ще більше його розкололо. Але ми вже бачимо, що Пекін прорахувався. США та ЄС, які є найбільшими торговельними партнерами Китаю (а не Росія), показали неабияку консолідацію і, що найголовніше, готовність йти на жертви, в тому числі економічні, щоб задавити путінський режим. І це сигнал КНР щодо Тайваню – що може бути, якщо Пекін наважиться воювати.

Китай, який довгі роки вибудовував свою репутацію як надійного економічного партнера, зокрема за допомогою ініціативи "Один пояс, один шлях", опинився на роздоріжжі. Допомігши Росії у війні проти України, Пекін ризикує заплямувати себе на довгі десятиліття, опинившись під ще більшими західними санкціями, та ще й без можливості надалі просувати "Один пояс, один шлях", де буде заморожено мільярди доларів інвестицій.

Звичайно, Китай може розраховувати на фактичне поглинання Росії, щоб вона слугувала Пекіну зручним сировинним придатком, який продаватиме нафту і газ із великим дисконтом. Адже ВВП Росії не перевищує економіку Бельгії та Нідерландів разом узятих, а Китай є другою після США світовою економічною потугою. Проте це не заважає КНР допомогти Україні. Особливо на тлі виборів генсека Компартії Китаю, які будуть вже цього року, і Сі Цзіньпін висуватиметься на посаду втретє.

КНР могла б стати лідером у повоєнній відбудові України, а вже зараз – у наданні гуманітарної та військової допомоги. Бо, як правильно зазначила міністерка реінтеграції ТОТ Ірина Верещук, нам не потрібні ковдри і підстилки.

"Це абсолютно несерйозно та недостойно статусу великої поважної країни. Нам потрібні засоби протиповітряної оборони, щоб закрити небо над цивільними. Пропоную, щоб китайське МЗС спитало думку 160 китайських студентів, яких ми минулого тижня вивозили з-під обстрілів росіян", - написала у Facebook Ірина Верещук.

Після розмови з Байденом китайські державні ЗМІ повідомили: Сі Цзіньпін заявив Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, "не відповідають нічиїм інтересам", тому Китай і США мають докладати зусиль для миру в усьому світі.

Зараз у КНР дуже слушний момент це продемонструвати. Адже, за словами радника керівника ОПУ Михайла Подоляка, переговори між Україною та Росією щодо мирної угоди можуть тривати ще кілька тижнів. Можна лише уявити, скільки міст буде зруйновано і мирних людей може ще загинути, поки спікер ВР Руслан Стефанчук допускає зміну Конституції України в частині руху до НАТО.