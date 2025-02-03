Нова "війна": деякі держави вражені рішеннями Трампа та погрожують відповіддю

Тарифи на торгівлю між Сполученими Штатами та Канадою, Мексикою і Китаєм мають запрацювати від завтра, коли набуде чинності указ, підписаний президентом США Дональдом Трампом. Канада та Мексика вже відповіли зустрічними заходами - вони теж накладуть свої тарифи на товари з Америки. Бізнес і політичні опоненти адміністрації Трампа попереджають - ціни злетять угору, вартість життя, яку Трамп обіцяв знизити, навпаки зросте.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Що відомо про нові тарифи

Найбільші торговельні партнери Сполучених Штатів - Канада, Мексика та Китай. Разом вони складають третину американської зовнішньої торгівлі - більше не такі вже і партнери. По 25% націнки для Канади та Мексики, 10 - для Китаю, але це на додачу до вже існуючих 25%. Пояснюючи причину запровадження тарифів, Трамп називає комплекс - як економічних, так і кримінального характеру, звинувачуючи ці країни у сприянні наркотрафіку в США.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо так і не дочекавшись, щоб Трамп відповів на його телефонний дзвінок, заявляє - ми цього не хотіли, але вимушені вдатися до дзеркальної відповіді. І запроваджує свої тарифи - теж 25%. Трюдо звертається до американців напряму - як до найближчих сусідів і родичів. Торговельна війна боляче вдарить і по їхніх кишенях - попереджає він.

"Мита проти Канади поставлять під загрозу ваші робочі місця, закриття загрожує американським заводам зі зборки авто та іншим виробничим потужностям. Вони підвищать ваші витрати, включаючи їжу в магазинах і бензин на заправках. Вони перешкоджатимуть вашому доступу до доступних поставок життєво важливих товарів, які мають вирішальне значення для безпеки США, таких як нікель, калій, уран, сталь та алюміній", - зазначив Трюдо.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Офіційний Пекін запровадження тарифів назвав неконструктивним кроком, що порушує правила Всесвітньої організації торгівлі. У Китаї закликали США відмовитися від нього. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася запровадити зустрічні тарифи. Вона пропонувала Трампу створити робочу групу з найкращих фахівців і обговорити усі проблеми, які його турбують, але не отримала відповіді. Мексиканські компанії можуть пошукати інші, вигідніші ринки, якщо американський для них стане невигідним, попереджає Шейнбаум.

Що кажуть демократи?

Демократи спробують заблокувати тарифи у Конгресі, заявляє їхній лідер у Сенаті Чак Шумер, і додає - чимало республіканців на їхньому боці. На пресконференцію він прийшов із їжею - щоб виборці на простих візуальних прикладах зрозуміли - звичні продукти із їхнього споживчого кошика здорожчають.

"Збираєтеся дивитися "Супербоул" у неділю, так? Це рішення вплине на вартість пива, зрозуміло? Більшість його - "Корона" в нас з Мексики. Також це позначиться на вашому гуакамоле, тому що з чого роблять гуакамоле? З авокадо - воно теж з Мексики. А якщо у вас ще буде піца - то це впливає на вартість сиру", - сказав Чак Шумер.

Заява Трампа

Вихідні Дональд Трамп провів у своєму маєтку у Флориді. Багато постив у соцмережі "трус соушел". Зокрема, висміяв Канаду, заявивши, що без торгівлі зі США її не буде, і знов закликав ставати 51 американським штатом. Про зростання цін для американців - написав таке.

"Це буде золота ера Америки! Чи буде нам боляче? Так, можливо, (а, можливо, ні!). Але ми зробимо Америку знов величною, і це вартує ціни", - заявив він.

Президент Трамп раніше заявляв, що також запровадить тарифи і проти Європейського Союзу. Вони поводилися із нами дуже погано, пояснив він. Пані посол Канади у США, виступаючи у неділю на американському телебаченні, заявила, вони сподіваються, що тарифи не запровадять і все ще готові до переговорів. Принаймні одну свою тарифну війну Трамп відкликав. Він погрожував накласти мита на Колумбію, якщо вона не погодиться прийняти літаки із нелегальними мігрантами. Втім, на запитання, чи прагне він поступок від Оттави, Мехико чи Пекіна - американський лідер сказав - ні, торгу тут немає.

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