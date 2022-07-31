Нова війна на Балканах? Що відбувається на межі Сербії з частково визнаним Косовом, всі деталі

На півночі частково визнаного Косово місцеві серби, які тут становлять більшість населення, почали зводити барикади.

Так вони протестували проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток. Проте цей конфлікт загрожує перерости у серйозну війну. Чому, розбирався ТСН.ua.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія "ніколи не була в складнішій і важчій ситуації (щодо Косово. - Ред.), ніж сьогодні". Він закликав косовських сербів зберігати спокій

.Як пише srbija danas, Вучич заявив, що "серби більше не потерплять переслідувань".

"(Косовські. - Ред.) Серби вчора мені це десять разів повторили. Я мало не став перед ними на коліна і благав їх про мир. Зрештою мені вдалося отримати обіцянку, що вони не будуть провокувати і нападати на албанців, що б вони не робили. Ситуація набагато серйозніша, ніж багатьом здається", – каже Вучич.

"Все, що можу сказати, - ми проситимемо про мир, але відразу вам скажу: здачі не буде і переможе Сербія. Якщо вони (влада Косова - Ред.) спробують почати гоніння на сербів, знущання над сербами, вбивства сербів, Сербія переможе", - підсумував сербський лідер.

За його словами, поліція Косова опівночі розпочне силову операцію проти сербів.

"Денацифікація" на Балканах

Тим часом, соратник Вучича, топфункціонер провладної Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович відзначився ще скандальнішою заявою.

"Мені все здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися. Ну, а світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога", - зазначив він у Twitter.

Сирени на вулицях

У Косовської Митровиці пролунала сирена тривоги.

За інформацією місцевих ЗМІ, багато громадян охопила паніка, особливо сім'ї з маленькими дітьми, які опинилися на вулиці.

Також сирени було чути у містах Півнчічного Косова Зубин Поток та Лепосавіч, населених переважно сербами.

Сербська армія н е заходила на територію Косова. Поки

"Через велику кількість дезінформації, яку адміністрація Приштини навмисно публікує в ефірі та яка поширюється через фейкові облікові записи в соціальних мережах і на певних веб-сайтах, і в якій стверджується, що нібито були якісь конфлікти між армією Сербії і так званою косовською поліцією, Міністерство оборони повідомляє, що армія Сербії поки що не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії", - йдеться в повідомленні сербського міноборони.

Косово закрило кордон з Сербією

Поліція Косова закрила косовсько-сербські пункти пропуску Яринє та Брняк на півночі.

"Поліція Косова закрила кордон для пасажирського руху та транспортних засобів на пунктах пропуску Брняк і Яринє через блокування доріг у напрямку пунктів пропуску ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація станом на зараз

Місцеві серби продовжують блокувати дороги і будувати барикади у Північному Косові.

"Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності", – заявив заступник начальника поліції Косово в Північному регіоні Бесім Хоті.

Kosovo-online повідомляє, що спецназ частково визнаної країни бере під контроль кордон із Сербією.

У штабі миротворців KFOR заявили, що "відстежують ситуацію та наразі збирають інформацію".

З чого все почалося

Як оголосила влада частково визнаного Косова, від 1 серпня на підконтрольній їм території перестануть діяти сербські документи, а їхнім власникам на в'їзді видаватимуть тимчасову довідку. Тоді ж розпочнеться і обов'язкова перереєстрація автомобілів із сербськими номерами на номери RKS ("Республіка Косово").

Таке рішення викликало обурення населення Північного Косова, більшість якого складають етнічні серби. Белград не визнає номер RKS на своїй території.

Відзначимо, що в результаті війни 1999 між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна. Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

Останній конфлікт між Косовом і Сербією стався у вересні 2021 року саме через номерні знаки авто.

ТСН.ua продовжує стежити за ситуацією.

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