Нова загроза для України від іранських ракет Dezful та Zolfaghar: що може отримати Путін та як застосувати

В Україні заговорили про нову загрозу – балістичні ракети, які начебто Іран може вже найближчим часом надати Росії. Про це повідомляє британська преса, з посиланням на власні джерела.

Йдеться про іранські ракети Dezful, які зможуть дістати до будь якої точки України і несуть у собі ще більшу небезпеку ніж російські "Іскандери".

Наскільки ці загрози є реальними та що необхідно робити для недопущення подібного, ТСН.ua розпитав у військового експерта.

"Вісь Зла" від Путіна

За словами Ігоря Романенка, ракетне озброєння – це надпотужна зброя ураження, дію якої Україна відчуває на собі від Росії вже два з половиною роки.

"Постачання озброєння з Ірану до Росії, на жаль, відбувається вже не вперше. Ми маємо справу, на мій погляд, з терористичним угрупованням, до якого входять – Росія, Іран та Північна Корея. Це своєрідна "вісь Зла", яку навколо себе об’єднав Путін. Згадані країни мають потужний арсенал ракетного озброєння, відповідно – це дуже небезпечно. Нагадаю, що під час Другої світової війни такою "віссю Зла" були Німеччина, Японія та Італія", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Іран може надати Путіну балістичні ракети / Колаж ТСН.ua

Як "проґавили" північнокорейські ракети

Він додає, що історія з надаванням зброї Росії її "партнерами" не нова, бо це вже було реалізовано, наприклад, у співпраці ворога з Північною Кореєю.

"Спочатку, це теж були лише наміри, про які начебто всі знали. Потім були попередження, а також намагання США та партнерів з цим боротися. Але Північній Кореї та Росії вдалося запустити цей процес. Зараз він повним ходом реалізовується, а росіяни наносять удари балістичними північнокорейськими ракетами KN-23 та KN-24 по Україні. Так, вони не такі досконалі за точністю, як російські "Іскандери", але це ракети-руйнівники, вони мають величезну потужність і хаотично падаючи знищують будинки та інфраструктуру українських міст. На жаль, нашим партнерам не вдалося зупинити таку співпрацю Росії та Північної Кореї", – зазначає військовий експерт.

Іран може передати Росії балістичні ракети!

Як можна виправити складну ситуацію?

Ігор Романенко додає, що наші союзники повинні це розуміти і якось впливати на ситуацію.

"Зараз це можна виправити лише у два способи. Перший – завдаванням ударів по території РФ, де знаходяться пускові установки таких ракет. Але, на жаль, наші союзники не дають нам такої можливості, через відповідні заборони. Другий – збивати північнокорейські ракети вже у повітрі, але нагадаю, що це балістичні ракети, знищення яких потребує особливих зенітно-ракетних комплексів з протиракетними можливостями – Patriot та SAMP/T. А їх нам дуже бракує, через зволікання партнерів", – зауважує Ігор Романенко.

Якими ракетами Іран може поділитися з Путіним

Експерт додає, що зараз ми маємо аналогічну історію, але вже з Іраном, тому дуже важливо не на словах, а на ділі зупинити таку співпрацю.

Щодо іранських ракет Dezful, то Ігор Романенко додає, що вони мають більш тактичні можливості. Але є загроза, що наміри про передавання таких ракет можуть стати реальністю, як це вже сталося з північнокорейськими ракетами.

"Вже понад рік точаться розмови про постачання до Росії іранських ракет Fateh-110. Їх дальність польоту 300-400 кілометрів. Чи про ще більш потужніші ракети Zolfaghar – дальністю 300-700 кілометрів. До речі, у іранців є ракети, які можуть летіти і за тисячу кілометрів. Тобто тут варіантів безліч, аби лише почати", – зазначає військовий експерт.

Іран може надати Путіну балістичні ракети / Колаж ТСН.ua

Де Росія може застосувати ракети з Ірану

Ігор Романенко зауважує, що є всі ознаки того, що постачання іранських ракет до Росії може відбутися. А росіяни "на ура" їх будуть приймати і використовувати.

"Особливо для того, щоб нарощувати свої наступальні потужності на Покровському та Торецькому напрямках фронту. Або ж в оборонних цілях – бити такими ракетами по Курщині. Вони ж не зупиняються, і зараз гатять по власних будинкам та інфраструктурним об’єктах – російському цинізму там просто немає меж. Тому тактичні іранські ракети вони можуть застосовувати, щоб спробувати вибити наше угрупування військ на Курщині", – розповідає Ігор Романенко.

Коли мова дипломатії не допомагає

На думку військового експерта, щоб не допустити передавання іранських ракет, наші західні союзники мають на стратегічному рівні тиснути на росіян та їх партнерів.

"Це зараз не дуже виходить, що помітно навіть на прикладі діалогу між США з Китаєм. Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, з’їздив до Китаю, але повернувся майже ні з чим. Принаймні, офіційно про Україну там не йшлося. Звісно, що, можливо, є якісь зрушення у закритій частині перемовин. Але тут питання: зрушення на чию користь? Тому якщо "сили добра" або ж наші союзники, не можуть зупинити таку співпрацю між "силами зла", то мають більш активно допомагати нам з засобами для відбиття атак та наданням зброї, яка спроможна бити по пускових установках противника та знищувати їх ракети, коли вони вже будуть у повітрі", – зазначає Ігор Романенко.

Розбиті "рожеві окуляри"

Експерт додає, що, на жаль, з військовою допомогою наші союзники не поспішають – рік точаться розмови, а ми отримали лише одну батарею Patriot від німців, а румуни тільки-но погодили надання такої батареї на рівні уряду.

"Нашим партнерам вже давно потрібно відмовитися від тактики обіцянок та красивих гасел. Бо Україна добре відчула їх ефект, коли півроку виживала без допомоги США, і у той же час спостерігала, як військова допомога надавалася Ізраїлю. Партнерам потрібно зрозуміти, що Україна давно розбила свої "рожеві окуляри" та очікує лише на конкретні дії, а вони з боку партнерів зовсім нерішучі та неефективні. Відповідно через це ми маємо дуже важкі наслідки на фронті", – підсумовує Ігор Романенко.

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Новини ТСН 7:00 4 вересня. Атака на Львів: є загиблі, Іран дає Росії нові ракети

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