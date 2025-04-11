Нова загроза від "Шахедів": що скидає Росія на Київ та інші міста і як врятуватися

Поліція попереджає про небезпечну вибухівку, яку ворог скидає з дронів

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Росія посилює терор щодо цивільного населення України. Нещодавно ворог почав застосовувати дрони, які під час повітряних атак розкидають вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляє пресслужба МВС та додає фото небезпечних знахідок.

Попередження від МВС

Вибухонебезпечний предмет було виявлено у Києві. Це циліндр діаметром близько 5 сантиметрів і довжиною 35-40 см з квадратними насічками на корпусі для кращої фрагментації на осколки.

В МВС підкреслюють, що ворог може використовувати подібні засоби ураження цивільного населення у будь-якому регіоні країни. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

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«Зображені вибухонебезпечні предмети вилучені в Києві, зовнішній вигляд може відрізнятися. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», — зазначають правоохоронці.

На Осокорках чули вибухи після тривоги

Вибухівку, як зазначають правоохоронці, виявили у Києві. А мешканці лівого берега пишуть, що вибухові предмети ворог міг скидати з дронів під час останньої нічної атаки на столицю.

Жителі лівого берега Києва розповідають, що після відбою повітряної тривоги на Осокорках та Позняках чули поодинокі вибухи з певною періодичністю. Їх приблизно було десь чотири.

Мешканці району кажуть, що спочатку не розуміли, що відбувається, адже повітряної загрози вже не було. Тож припускають, що поруч з будинками вибухало саме те, що скинули дрони під час атаки, коли маневрували над районом.

Про схожі випадки повідомляють і у інших містах на сході — ближче до лінії фронту.

Що це може бути

На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, для таких скидів, ворог може використовувати касетні боєприпаси, але ті, що оприлюднили на фото МВС, не схожі на стандартні касетні боєприпаси.

«Зазвичай касетні боєприпаси мають кулеподібну або циліндричну форму. Кулеподібні — за розмірами з апельсин, а циліндричні — як банка згущеного молока. Щодо продовгуватих предметів, про які попереджає МВС, то це можуть бути спеціально розроблені зразки вибухового пристрою. Після їх падіння активується підривач, який спрацьовує або моментально після доторкання до цього предмету, або через деякий час просто по таймеру, навіть без жодних контактів», — розповідає ТСН.ua Валерій Романенко.

Скільки може скинути один БПЛА

Експерт додає, що у пристрої мінімально може бути 50 грамів вибухівки, але й така маса може завдати ушкоджень людині. Зараз можна лише здогадуватися, скільки такої вибухівки може скинути один ворожий дрон.

«Якщо вибухові пристрої мають вагу до 1 кілограму, а вони, як правило, легші — десь 200-300 грамів, то кількість для скиду напряму залежить від класу безпілотника. Легкий БПЛА — може нести на собі 2-5 кілограмів вибухівки. А якщо такими «іграшками» споряджають «Шахед», який здатен нести на собі до 50 кілограмів, то він може скинути і сотню таких вибухових пристроїв», — пояснює Валерій Романенко.

Але одразу ставить під сумнів таку можливість:

«Навряд чи «Шахеди» переробляли під них, бо це потребує значної переробки корпусу дрона. Можливо, кілька таких циліндрів просто прикріпили на зовнішній підвісці під 2-3 «Шахедами», або скинули з дронів–імітаторів», — каже фахівець.

Самоліквідація і відкладений вибух

Експерт підкреслює, що пристрій може вибухнути через певний час. Тобто лежати десь на городі, відкритому балконі або на тротуарі, поки його не візьме до рук людина.

«Такі пристрої можуть самоліквідуватися через певний час. Для цього можуть використовувати таймер або найпростіший механічний пристрій, який відповідає за затримку вибуху. Також у таких пристроях можуть використовувати хімічні сполуки, наприклад, цукор. Пішов дощ, цукор розтанув та вивільнив підривач — вибух. Такі методи використовували ще під час Другої світової, а зараз найпростіші мініатюрні підривачі можуть розміщувати навіть у мобільних телефонах. Тому, гадаю, що схожі підривачі можуть використовувати і в вибухових пристроях, які скидають з дронів», — розповідає Валерій Романенко.

До цього фахівець додає, що підрив такого пристрою можна активізувати і за допомогою радіосигналу. Тобто один БПЛА, скидає ці пристрої на землю, а наступний, що пролітає над цим районом, дає відповідний сигнал і пристрої вибухають.

Війна проти цивільних українців

За словам Валерія Романенка, використання таких пристроїв — це ще один злочин росіян проти людяності. І доказ того, що Росія прагне знищувати саме цивільне населення України.

«Такі вибухові пристрої спрямовані саме на ураження цивільного населення. Бо військовий, який живе у стані постійної небезпеки, ніколи не візьме такий предмет до рук і буде на нього адекватно реагувати. А цивільні люди, і особливо діти можуть наражати себе на смертельну небезпеку. Наприклад, діти мають звичку буцнути ногою все, що «неправильно», на їх погляд, лежить на дорозі. Цього досить для ініціації вибуху. Тому громадяни мають пам’ятати про небезпеку. А дітей потрібно вчити, що брати до рук будь-який підозрілий предмет і взагалі торкатися його категорично не можна. Особливо, десь на дорозі чи на присадибній ділянці. Краще одразу викликати на місце поліцію чи рятувальників», — зазначає експерт.

Виняток чи серійне виробництво?

За словами Валерія Романенка, схоже на те, що росіяни налагодили серійне виробництво цих вибухових пристроїв. Варто дочекатися заключень від експертів — якщо на пристроях виявлять маркування та серійні номери, це підтвердить версію про серійне виробництво.

«Разом з тим, я не виключаю, що спорядження БПЛА вибуховими пристроями сповільненої дії, могло бути диким винятком. Тобто божевільною ідеєю якогось російського ідіота, а вибухові пристрої були виготовлені кустарним способом у якомусь їхньому підрозділі. Вони цілком могли спорядити ними дрони і відправити для здійснення скидів», — зауважує експерт.

Раніше ТСН.ua розповідав про «Шахеди»-невидимки та БПЛА з термобаричним зарядом: експерт назвав нові загрози від Росії.

Дата публікації 12:36, 11.04.25 Кількість переглядів 29 Шок! Може вибухнути будь-якої миті: РФ скинула нові бомби на Київ