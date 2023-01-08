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Нова зброя для ЗСУ від Заходу: експерт назвав важливі характеристики

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Час на прочитання
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Нова зброя для ЗСУ від Заходу: експерт назвав важливі характеристики

Фото: Вікіпедія

Мусієнко звернув увагу, що Україну підсилюють саме бронетехнікою.

У рамках нового пакету допомоги Україна отримає від Заходу озброєння, яке можна використовувати як оборонне і як наступальне.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Дуже добре, що це консолідоване рішення – США, Франції і Німеччини. І ось на підході Італія, ми теж чекаємо, що вони мають оголосити пакет допомоги Україні. Це все відбувається напередодні "Рамштайну". Я думаю, що після "Рамштайну" 20 січня ми теж почуємо хороші новини", – зазначив експерт.

Він звернув увагу, що Україну підсилюють саме бронетехнікою. Експерт нагадав, що Франція передає БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC, США - БМП Bradley.

"Bradley досить ефективно зарекомендували себе під час воєн в Іраці і Афганістані. БТР M113, які передають США, бронемашини Humvee, ракети для нашої протиповітряної оборони, якими будуть оснащуватися системи "Бук" (йдеться про ракети Sea Sparrow – Ред.). Тобто пакет доволі насичений і хочеться вірити, що він передує іншому важливому пакету для нас – це танки.  Це все можна використовувати і як оборонну зброю і як наступальну", – підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, що Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC

6 січня США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України. До нового пакету військової допомоги, окрім БМП Bradley, які ЗСУ отримають вперше, увійдуть самохідні гаубиці, MRAP та інші бронетранспортери, а також додаткове обладнання.

Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot. Крім того, ФРН передасть Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot у першому кварталі 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
830
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