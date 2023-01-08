Нова зброя для ЗСУ від Заходу: експерт назвав важливі характеристики

У рамках нового пакету допомоги Україна отримає від Заходу озброєння, яке можна використовувати як оборонне і як наступальне.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Дуже добре, що це консолідоване рішення – США, Франції і Німеччини. І ось на підході Італія, ми теж чекаємо, що вони мають оголосити пакет допомоги Україні. Це все відбувається напередодні "Рамштайну". Я думаю, що після "Рамштайну" 20 січня ми теж почуємо хороші новини", – зазначив експерт.

Він звернув увагу, що Україну підсилюють саме бронетехнікою. Експерт нагадав, що Франція передає БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC, США - БМП Bradley.

"Bradley досить ефективно зарекомендували себе під час воєн в Іраці і Афганістані. БТР M113, які передають США, бронемашини Humvee, ракети для нашої протиповітряної оборони, якими будуть оснащуватися системи "Бук" (йдеться про ракети Sea Sparrow – Ред.). Тобто пакет доволі насичений і хочеться вірити, що він передує іншому важливому пакету для нас – це танки. Це все можна використовувати і як оборонну зброю і як наступальну", – підсумував Мусієнко.