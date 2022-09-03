Нова зброя і просування ЗСУ на півдні: військовий експерт розповів, яких змін чекати на фронті восени

Україна вступила у першу воєнну осінь після широкомасштабного російського вторгнення. Йде вже 192-а доба від початку відкритої війни, яку Росія сором’язливо продовжує називати "спеціальною військовою операцією".

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі для ТСН.ua розповів, чого чекати в найближчому майбутньому.

"Гадаю, чимало гарного. Почнемо із дипломатичних фронтів. Від 1 жовтня у США розпочинається новий фінансовий рік. Відповідно починає працювати американський лендліз – розширені можливості військово-технічного переоснащення Збройних Сил України. Також Штати ухвалили рішення про надання 3 млрд доларів безоплатної матеріально-технічної допомоги України в ракурсі надання озброєнь", - говорить експерт.

Снєгирьов також нагадав, що європейські партнери вирішують питання передавання нам літаків МіГ-29. Була також заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про подальше надання Україні нових видів озброєнь, зокрема САУ та систем ППО.

"Це все підтверджує, що теза про нібито втому від війни країн Західного світу, цивілізованого світу, не витримує критики. Тим більше, що у США чітко дали зрозуміти – вони підтримуватимуть Україну, доки не вирішиться питання виходу на кордони 1991 року. Тобто до повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. Аналогічні заяви пролунали з боку європейських партнерів", - зазначив він.

Військовий експерт також прогнозує, що варто очікувати посилення протистояння на Донецькому напрямі. Росіяни розглядають саме цей напрямок, як пріоритетний у моменті виходу на адміністративні кордони Донецької області. Продовжиться і жорстоке протистояння у Херсонській області, де за даними зарубіжних джерел, а також за повідомленнями Генштабу ЗСУ, намічається поступове просування ЗСУ вглиб тимчасово окупованих територій.

"Вже взято під вогневий контроль логістичні складові, мости через Дніпро. Відповідно, створено передумови для тактичного оточення угруповання російських військ, яке перебуває на правому березі Дніпра. Примітно, що за інформацією британської розвідки, такі дії Сил оборони України на Херсонщині стали певною тактичною несподіванкою для окупантів. Більше того, командуванню РФ незабаром доведеться робити вибір, куди кинути доступні їм резерви. Утім говорити конкретно про терміни звільнення тих чи інших територій, як і про завершення всієї кампанії, поки що передчасно", - підкреслив Снєгирьов.

За словами військового експерта, Україна посилила роботу штурмової авіації, що свідчить про зміну характеру військового протистояння.

Так, протягом останньої доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. "Байрактар" завдав ракетного удару, в результаті якого здетонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажем.

"Ну і сам факт просування ЗСУ, звільнення низки населених пунктів говорять про те, що наші військовослужбовці зосередили достатню кількість засобів вогневого ураження, щоби починати проривати оборону противника. Ракетні війська та артилерія уразила понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено три ЗРК та декілька одиниць броньованої техніки окупантів", - резюмував він.

Нагадаємо, США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України.

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