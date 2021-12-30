Нове обличчя для дітей: як хірурги в Україні прибирають страшні вади та дають шанс на краще життя

Нове обличчя для дітей: як хірурги в Україні прибирають страшні вади та дають шанс на краще життя

В побуті такі вади називають заячою губою і вовчою пащею.

Вона з'явилася на світ з вадою на обличчі і від неї відмовилися батьки. Восьмирічну Наталку нова родина забрала з сиротинця і почала разом з лікарями боротьбу за нове обличчя для дівчинки, яка народилася з розщепленням губи і піднебіння. Таких дітей не лише успішно оперують в Україні. Серія втручань дозволяє повністю прибрати ваду з обличчя, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 29 грудня.

В побуті це називають заячою губою і вовчою пащею. Рідна мати відмовилась від Наталки. 7 років вони жила в сиротинці і мріяла про батьків. В цей будинок до інших дітей навідувалось подружжя. На той момент у Наталі з Миколою було двоє рідних і четверо дітей під опікою. Подружжя поки не збиралось розширювати родину, але вже забути про Наталку не змогли. Її забрали в родину. Почали радитись з лікарями. Розщелина губи і піднебіння не лише викривляє обличчя, вона впливає на дихання, травлення, сон, а головне на мову, Наталку важко було розуміти.

Таку ваду успішно оперують у столичному ОХМАДИТі. Тут вирішили не відкладати операцію. Випадок складний і задавнений. Наталя Тетруєва 30 років оперує таких дітей і змінює їх життя.

Наталці 8 років, а успіх цього втручання залежить саме від віку, коли були зроблені перші операції. Наталці сформували губу. Скорегували ніс. Вона не лише має краще виглядати в майбутньому, а й говорити. Пані Наталя і її команда оперує дві сотні таких дітей на рік. Чим раніше вони потрапляють до рук хірургів, тим скоріше змінюється їх обличчя і життя. Але шлях до нового обличчя буває складним і тривалим.

До хірургині в гості поспішає пацієнтка, яку пані Наталя вперше оперувала 25 років тому. Зараз Настя - красива дівчина. Всі свої 25 років вона проживала разом з пані Наталею. Її мама каже, згадувати цей тривалий шлях надзвичайно емоційно. Обличчя Насті - це результат 8 операцій. Настя дуже хоче підтримати маленьку Наталку, яка на початку шляху до нової себе.

У Наталки загоїлись рубці. Щоб краще говорити, їй важливо співати. Щодня її тато бере гітару, усі діти збираються разом і співають. Дівчинка працює з ортодонтом, логопедом, займається з мамою, сестрами і братами. Зусилля дають перші результати. Мова ще складна, але Наталку вже можна зрозуміти. Вона перераховує своїх друзів у школі. В сиротинці про неї дбали, але Наталці потрібно дуже багато уваги різних спеціалістів і тепер головне не зупинятися.

Попереду у Наталки ще не одна операція. Поки діти ростуть, їх обличчя потребуватиме корекції. Однак хірургиня каже, що згодом у Наталчине обличчя стане таким, що ніхто і не здогадається, що у неї були якийсь вади. А батьків вона просить налаштовувати Наталку, на те, що вона красива дитина, аби не було комплексів. Дівчинка за своє життя недоотримала уваги, тому нині у Наталки день, коли все крутиться лише навколо неї.

Вся велика родина збирається довкола Наталки, щоб зробити новорічні сімейні фото. Це перший Новий рік, який Наталка буде зустрічати не в сиротинці. Тепер Наталочка від своїх батьків кожного дня чує, що вона надзвичайно красива дитина, а головне - відчуває любов великої родини.

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