Нове посилення мобілізації: як ТЦК буде шукати ухилянтів на вулицях та трасах

В Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його даними, тепер ТЦК будуть обмінюватись даними з низкою правоохоронних структур та навіть спецслужбами, які мають більше методів для пошуку тих, хто не виконав вимоги законодавства.



"Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів", — написав Рустем Умєров на своїй сторінці в Facebook.



Та додав, що така цифровізація допоможе краще організувати роботу з комплектування Сил оборони.



Як ці нововведення можуть торкнутись кожного військовозобов’язаного — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який зокрема знається і в питаннях мобілізації.



"Нагадаю про випадки, коли навіть тим, хто оновив військові-облікові дані, приходять оповіщення про те, що виявлені порушення правил військового обліку. Тепер це буде фактично відображатись в планшеті правоохоронця, який перевірятиме документи особи. Також це може скоротити період передачі даних про обмеження у праві керуванням транспортом. Тепер все це може бути дуже швидко", — каже Роман Сімутін.



За його словами, тепер можливі такі ситуації, коли людину зупиняють за порушення правил дорожнього руху, перевіряють по відповідним базам і знаходять інформацію, що водій порушив правила військового обліку. Навіть якщо поліцейський буде стояти та перевіряти без працівників ТЦК.



"Але щоб затримати особу за вчинення адмінпорушення, треба докази вчинення цього порушення. Інформація з "Оберігу" не є доказом", — каже Сімутін та уточнює, що нововведення зроблено вочевидь для того, щоб працівники правоохоронних структур мали більше інформації про особу, яку зупинили.

"Можно казати про посилення мобілізації. З’являються формальні підстави висловлювати вимогу щодо затримання. Але ця вимога нічим не підкріплена, а більшість людей не обізнані, не розуміють, що є доказом, а що — ні", - резюмує адвокат.



Своєю чергою, джерела ТСН.ua в Силах оборони натякають, що це посилення із задіянням правоохоронних структур та спецслужб може бути пов’язано з тим, що військові зрозуміли — власних сил не завжди вистачає для проведення мобілізації.

Увага ухилянтам! ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян

Раніше повідомлялось про те, що оновити дані в ТЦК виявилось недостатнім.

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