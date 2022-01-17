Нове шкільне харчування: чому не всі задоволені меню та як відреагував його ідеолог Клопотенко

Нове шкільне харчування: чому не всі задоволені меню та як відреагував його ідеолог Клопотенко

Шкільне меню складається на 75% із продуктів рослинного походження.

Майже третина учнів і їхніх батьків не задоволені їжею в шкільних їдальнях - результати минулорічного опитування Міністерства освіти та науки. Змінити стан речей мають нові норми харчування для закладів освіти, які почали діяти цього року. Втім, не все так гладко. Нове меню розділило країну: одні батьки змінам радіють, інші - жорстко критикують.

Детальніше про позицію обох сторін, та що говорить ідеолог нового меню шеф Євген Клопотенко - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Менше цукру, солі, жодних ковбас, майонезу та кетчупу: такі нові норми харчування в закладах освіти запрацювали минулого тижня. Тепер шкільне меню складається на 75% із продуктів рослинного походження: овочі, фрукти, ягоди та крупи.



Одні батьки таким змінам радіють. Діляться враженнями в групі ГО "Батьки SOS":

"Тепер, кожного вечора донька розповідає про нові страви, які майже завжди приходяться до смаку. Порції - хоч і невеликі, але вона нею наїдається";

"Нас майже все влаштовує. Ми задоволені. Це краще ніж було, однозначно!".

Шефредактор інтернет-видання Бабель Катерина Кобернік говорить, що з оновленими нормами її донька нарешті почала їсти в школі: "Наприклад, сьогодні на сніданок оладки зі згущенкою, а на обід - рагу з грибами та куркою. Коли тижні гарбуза, оптимізму сильно менше, правда".

Втім, змінам радіють не всі. Особливо, коли порівнюють якість і зовнішній вигляд страв у різних містах. Обурені батьки в місті Червоноград Львівської області: "На тарілці макарон з сиром та хліб обсмажений в яйці. На меншій тарілочці - теж кусень сірого хліба".

Крім того, багатьох непокоїть, що у школах різко перестали солити страви та солодити напої:

"Їжа прісна. На тарілці виглядає неохайно";

"До нового року син був задоволений, після канікул каже, що все не смачне";

"Меню, може, і корисне, але взагалі без крихти солі і цукру - то занадто".

Незадоволені батьки навіть створили петицію, яка вимагає відмінити нове "харчування Євгена Клопотенка" в дитячих садочках. Відомий кухар уже встиг відреагувати: "З‘явилася навіть петиція на відміну меню від мене в садочках, яка мала б право на існування, якби не одне "але". Я не розробляв ще меню для дитячих садочків".

Клопотенко та його команда лише розробили меню для шкіл на основі нових норм харчування від МОЗ. Його версія страв - це не обов'язкові рецепти. "Це моя ініціатива, щоб у школах знали, що та як готувати за новими правилами. Так, школи отримали вибір: самим створювати меню до норм або складати його на основі розроблених нами рецептів", - пояснив кухар.



До слова, реформа передбачає поступове зменшення цукру та солі в раціоні, а не раптову повну відмову. Аби в більшій кількості шкіл готували смачно за новими нормами, Клопотенко анонсував проведення офлайн-тренінгів для ккхарів в обласних центрах уже від лютого цього року.