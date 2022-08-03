Нове загострення у Нагірному Карабаху: чи буде велика війна та які наслідки для України

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про ситуацію у Нагірному Карабасі.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагірного Карабаху за останні два дні знову загострився. Сьогодні, 3 серпня, на території регіону знову стався обстріл.

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про ситуацію на Закавказзі, та які наслідки для України буде мати загострення між Баку та Єреваном.

Що, знову?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Карабаху ввели російських миротворців.

Новий виток конфлікту трапився в березні, уже після російського вторгнення до України, але, попри надії українців, що РФ загрузне в новій війни і послабить тиск, не правдилися

Проте 17 липня цього року президент Азербайджану звинуватив Росію та Вірменію у порушенні угоди щодо Нагірного Карабаху. За його словами, Міноборони Росії не виконало своєї обіцянки забезпечити виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року.

На початку серпня регіон знову "рвонув". Ще в останні дні липня азербайджанське міноборони повідомляло, що його позиції у декількох спірних селах в Нагірному Карабасі зазнало обстрілів. Та цій новині особливо ніхто не надва уваги.

Вчора, 2 серпня, РФ звинуватила Баку в порушенні режиму тиші. А сьогодні вже події почали стрімко розвиватися.

Взаємні звинувачення

Так зване міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки в середу заявило про порушення Азербайджаном режиму припинення вогню і загибель одного свого військового та сімох поранених. Зазначалось, що сьогодні вдень на північно-західній ділянці лінії зіткнення азербайджанські підрозділи застосували ударні безпілотники, ймовірно "Байрактари".

Фото: haqqin.az

В результаті смертельне поранення отримав один військовослужбовець, ще вісім отримали поранення.

Своєю чергу, Азербайджан звинуватив Вірменію і її карабаських сателітів в "інтенсивному обстрілі" своїх підрозділів у Лачинському районі. Через кульове поранення загинув один військовослужбовець. Вірменська сторона цей факт спростовує.

"Відплата" Азербайджана

Азербайджан своєю чергою оголосив про проведення контртерористичної операції "Відплата" у Нагірному Карабаху.

У Баку це назвали відповіддю на обстріл азербайджанських позицій вірменськими військовими з позицій, де перебували і російські "миротворці". За інформацією азербайджанського Міноборони, їхня армія взяла під контроль стратегічні висоти у регіоні.

Мобілізація

"Президент" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїк Арутюнян 3 серпня підписав указ про часткову мобілізацію на тлі загострення ситуації в регіоні.

Вірменія та Азербайджан поки на такі кроки не наважилися.

Міжнародна реакція

Польське головування в ОБСЄ висловило стурбованість есклацією ситуації в Арцасі.

"Ми вкрай стурбовані повідомленнями про озброєні інциденти та жертви на Південному Кавказі. Ми закликаємо Вірменію та Азербайджан вжити всіх необхідних заходів для деескалації та відновлення діалогу. Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати всі зусилля, спрямовані на зміцнення миру в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Попереднє загострення в регіоні сталося у березні. 25 березня у Вірменії заявили, що Азербайджан продовжує наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району.

Також бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року.

9 листопада 2020 року було ухвалено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни. У Нагірному Карабаху було розгорнуто російський миротворчий контингент.

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