Нове життя для знищеної Лук’янівки: експерт здивував варіантами відбудови після ударів РФ

Експерт назвав можливі варіанти відбудови Лук’янівки, яку понівечили російські ракети

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Росія фактично знищила ракетами Лук’янівську площу у Києві. За понад чотири роки війни противник уже вісім разів атакував з повітря територію поруч зі станцією метро «Лук’янівська». Після останнього ракетного удару 24 травня було знищено місцевий ринок і ТЦ «Квадрат». Зараз довкола станції метро, роботу якої вдалося швидко відновити, — згарище та руїни, але зрозуміло, що так буде не завжди.

ТСН.ua поцікавився у експерта з транспортного планування, якою може стати ця багатостраждальна площа і що на ній потребує кардинальних змін.

Ракетний удар по Лук’янівці: чи є шанс на відновлення?

За словами Дмитра Беспалова, експерта з транспортного моделювання, Лук’янівська площа мала б стати пішохідною вже дуже і дуже давно. Проєктувальники ще понад десять років тому запропонували цікавий варіант, як впорядкувати площу, прибрати з неї транспортний хаос і зробити її пішохідною та доступною для людей.

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Він зазначає, що ще у 2012–2013 роках було проведене перше у Києві детальне моделювання вуличного трафіку (у PTV Vissim), на якому перевіряли варіанти облаштування площі довкола станції метро «Лук’янівська».

«Розпорядження КМДА про розробку концепції вийшло ще в грудні 2012-го, а взимку 2013-го її двічі схвалила містобудівна рада. Найкращі транспортно-експлуатаційні показники дало рішення київського інженера Віктора Петрука: трамвайно-пішохідна зона вздовж вулиці Дегтярівської від Бердичівської до Юрія Іллєнка. Вона передбачала спорудження розворотного кільця, щоб трамваї №14 і №15 розверталися на Лук’янівці, а не їхали майже порожніми аж на Контрактову площу. Також пропонувалося облаштування наземного переходу біля виходу з метро, все це б у рази зменшило кількість конфліктних точок. Тобто як упорядкувати Лук’янівську площу, у місті прорахували ще понад десять років тому», — розповідає ТСН.ua Дмитро Беспалов.

ТЦ на Лук’янівці після ракетного удару / © Тимур Ткаченко

Пріоритети відбудови: пішоходи — перші, автівки — останні

Щодо відновлення Лук’янівської площі після ракетних ударів росіян, то, на думку експерта, це цілком можливо, бо місто вже має майже готове рішення, яке потрібно лише допрацювати.

«Скажу прямо як транспортний планувальник: тут цілком реально знайти рішення, яке впорядкує транспортний рух і зробить площу зручною для всіх учасників, насамперед для пішоходів, потім для громадського транспорту, і вже в останню чергу для транзитних автомобілів», — каже Беспалов.

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Проєкт 2020 року: фонтани та закований у бетон Скоморох

Він нагадує, що ідея пішохідної Лук’янівської площі була оформлена у воркшоп 2020 року, а Департамент транспортної інфраструктури КМДА був його співорганізатором. Тож у столичної влади є напрацювання щодо відновлення площі, яка постраждала від російських ракетних ударів.

Тоді, до речі, пропонувалося кардинально вирішити питання з накопиченням на площі транспорту, зробити її доступнішою для пішоходів, передбачити озеленення та розміщення місць для відпочинку. Була навіть ідея якось позначити струмок Скоморох, який протікає під площею і ще з радянських часів закутий у бетон. Пропонувалося облаштувати на площі фонтани, щоб людям хотілося перебувати у цьому місці.

Чому Лук’янівка роками виглядала відштовхуюче?

«Загалом потенціал у площі був і є великим: за дослідженнями, удень на Лук’янівській площі щосекунди перебуває близько 208 людей, але майже ніхто з них не затримується там довше кількох хвилин, бо простір некомфортний для перебування. Як на мене, то Лук’янівка цілком може стати одним з найпривабливіших пішохідних місць Києва. Але, на жаль, попри безліч розглянутих варіантів і схвалену ще 2013 року концепцію, місто роками гальмувало процес реконструкції, тож лад на площі так і не навели. Навіть до обстрілу вона виглядала відштовхуюче, хоча її можна перетворити на магніт, який би притягував людей», — каже Дмитро Беспалов.

Візуалізація пішохідної Лук’янівської площі, яка була розроблена понад десять років тому

Скільки коштуватиме відбудова і хто заплатить

Щодо вартості можливої реконструкції, то експерт каже, що називати зараз конкретний кошторис робіт без проєкту було б несерйозно.

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«Сума залежить від обраного сценарію реконструкції, а перекладання мереж і колій саме по собі заняття не з дешевих. Щодо фінансування: частину робіт ще до війни готовий був узяти на себе інвестор (девелопер, що звів поруч торговельний центр), а перехрестя, переходи й трамвайне кільце лишалися за міським бюджетом. Як на мене, то така модель співфінансування міста, бізнесу й громади виглядає реалістичною і для відновлення Лук’янівки після обстрілу», — зазначає Дмитро Беспалов.

Що робити зі знищеними ТЦ «Квадрат» та ринком?

Щодо подальшої долі Лук’янівського ринку та ТЦ «Квадрат», які були знищені російськими ракетами, то експерт однозначної відповіді наразі не має.

«Лунають думки, що з появою великого торговельного центру поруч (на місці трамвайного депо) потреба в невеликому ТЦ і ринку зменшується. Водночас концепція 2020 року, навпаки, передбачала ринок зберегти й осучаснити, вписавши його в оновлену площу. Тому, як на мене, це питання радше для детального аналізу попиту й думки місцевих мешканців, ніж для швидкого рішення: чи лишати ринок, у якому форматі й обсязі. Тут варто все порахувати, а не вирішувати на око», — зазначає транспортний експерт.

Шанс виправити старі помилки планування

Дмитро Беспалов переконаний, що покращити транспортне сполучення на Лук’янівській площі можна саме через те впорядкування, яке прорахували ще 2013-го.

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«Треба прибрати усі зайві конфлікти, які зараз там є, надати трамваю та автобусам нормальне трасування й зупинки, відкрити наземний перехід біля станції метро, а пішоходам забезпечити безпечний, безбар’єрний, пріоритетний простір. Відновлення дає нагоду нарешті виконати на Лук’янівці те, що варто було зробити ще десять років тому», — підсумовує Дмитро Беспалов.

Які плани щодо відновлення Лук’янівки у КМДА

У КМДА наразі не озвучують конкретних планів щодо відновлення випаленого росіянами Лук’янівського ринку та знищеного ТЦ «Квадрат».

Як розповів ТСН.ua директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков, наразі власники об’єктів (ТОВ «Квіткова галявина» та ТОВ «СОЮЗ–ІНФОРМ») лише проводять обстеження, щоб оцінити масштаби руйнувань, з’ясувати можливість відбудови та оформити документи на компенсацію.

Поки вирішується доля будівель, місто вже домовилося про пільгові робочі місця для постраждалих підприємців ринку та ТЦ. Їх готові прийняти на своїх територіях 23 провідні торговельні центри Києва, а також комунальний «Житній ринок».

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У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА поки не озвучують планів щодо відновлення території навколо станції метро «Лук’янівська».

Як повідомив ТСН.ua заступник директора департаменту Валентин Кульбако, у 2023 році КП «Київський метрополітен» підготувало проєкт капітального ремонту наземного вестибюля станції метро «Лук’янівська» та отримало позитивний експертний висновок. За розрахунками, вартість таких робіт у цінах 2023 року становить орієнтовно 89,1 млн грн.

«Проте від початку повномасштабного вторгнення вестибюль станції зазнавав пошкоджень уже вісім разів. Після кожної атаки працівники метрополітену оперативно проводять ремонти для безпеки пасажирів. Наразі через пошкодження контактної мережі тролейбуси №28 та №31 курсують зі змінами, але повернуться до звичних маршрутів одразу після відновлення мережі», — зазначив Валентин Кульбако.

Дата публікації 16:12, 26.05.26 Кількість переглядів 212 Життя на руїнах: історії киян, які втратили оселі через ракетний терор РФ, але вижили!

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