Блокпости у Києві і області: мобілізація, повістки чи просто контроль – що відбувається

Все, що відомо про перевірки на блокпостах у столиці та Київській області, зібрав ТСН.ua

Чоловікам документи потрібно завжди тримати при собі – в обласному ТЦК Київщини заявили про посилену перевірку на блокпостах. Про усі подробиці йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк ТСН.ua.

Що відомо про блокпости в столиці?

Про те, що в столиці та області з’явилися нові блокпости, стало відомо ще наприкінці грудня 2023 року. У військовій адміністрації запевняли – це навчання для оборонців і зокрема, контрдиверсійні та безпекові заходи.

Де відбуваються перевірки?

Згодом стало відомо, що поліцейські перевірятимуть людей не лише на блокпостах, а й в усіх громадських місцях.

Звісно, такі нововведення наробили галасу в Мережі. Люди були впевнені: нові блокпости наставили, аби вручати чоловікам ще більше повісток. І тут є доля правди.

Днями у коментарі "Українській правді" в Київському обласному військкоматі заявили, що комендатурі та поліції Київської області поставили завдання "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію", на блокпостах.

Що мається на увазі? Вас зупиняють на блокпосту та просять надати документи, після перевіряють в електронній базі “Оберіг” і якщо з’ясовується, що чоловік порушив правила мобілізації – можуть вручити повістку.

В ТЦК наголошують, що закону дотримуються і активно співпрацюють з правоохоронцями.

Скільки це триватиме?

Водночас Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у відповіді на запит “Української правди” повідомив, що не здійснював "заходів масового оповіщення та вручення повісток" на блокпостах від 26 до 28 грудня та не отримував "окремих розпоряджень щодо підсилення мобілізаційних заходів від 28 грудня по 6 січня на тимчасових додаткових блокпостах Києва".

Нагадаємо, що раніше влада анонсувала, що такі посилені перевірки діятимуть від 28 грудня 2023 року до 6 січня 2024-го. Проте з відповідей терцентрів поки незрозуміло, чи впроваджені заходи щодо пошуку порушників законодавства про мобілізацію на блокпостах триватимуть лише у вказаний період.

Ще одна причина розгортання блокпостів

Та як не крути, війна триває. Верховна Рада України досі не може поладнати з людьми й знайти компроміс у новому законопроєкті про мобілізацію. Втім розгортання таких блокпостів, кажуть у владі, – один із способів підвищити обороноздатність столиці, адже чого чекати далі від ворога – невідомо.

Про те, що готуватися потрібно кожному українцю, говорять і самі військові. Вони наголошують: краще ці знання не знадобляться, аніж їх бракуватиме.

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Нові блокпости у Києві і області! Мобілізація, повістки чи просто контроль: що відбувається?