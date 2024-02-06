Нові блокпости в Києві: у КМВА пояснили, чим займаються поліція та інші підрозділи

У військовій адміністрації кажуть, що оберігають мешканців столиці від потенційних загроз.

Кияни обговорюють появу на вулицях Києва нових блокпостів. Про них стало відомо вчора, 5 лютого, після того, як ТЦК та СП Оболонського району сповістив у соціальних мережах, що "в Оболонському районі здійснюють пошукові заходи щодо виявлення ДРГ". Мовляв, ТЦК разом із поліцією та ТРО розшукують диверсійну групу ворога, яка начебто проникла до Києва.

Жарт від ТЦК?

На своїй сторінці у Facebook ТЦК та СП Оболонського району опублікував фото, як на блокпостах перевіряють автомобілі та видають водіям папірці, схожі на повістки.

Допис ТЦК та СП Оболонського району, який прибрали після публікації

Пізніше допис про проникнення до столиці ДРГ та фотографії з блокпостів видалили з офіційної сторінки ТЦК та СП Оболонського району.

Їх появу, а тим більше зникнення ніхто не пояснив. Тому залишається невідомим – був це чийсь невдалий жарт чи намаганням таким чином привернути увагу мешканців району.

Останнє вдалося дуже добре, бо появу блокпостів і роздавання на них повісток обговорюють уже на всіх кухнях Києва.

Що кажуть у КМВА?

В Київській міській військовій адміністрації, куди ми звернулися по роз’яснення, кажуть, що йдеться лише про безпекові навчання, які проводяться у місті. Але кількості задіяних учасників не розголошують.

Блокпост на Оболоні / Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

За словами Сергія Попка, начальника КМВА, в умовах війни безпека Києва та захист його мешканців потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії й боєздатності всіх структур, які забезпечують оборону столиці.

Тому угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, Патрульною та Національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (в разі загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", – розповів сайту ТСН.ua Сергій Попко, начальник КМВА.

На запитання сайту ТСН.ua, чи будуть "шукати диверсантів" в інших районах столиці, Сергій Попко заначив: "Такі тренування в Києві проводитимуться й надалі – системно. Вони потрібні, щоб ще краще підготуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз. Тому всі структури, сили й відомства столиці щоденно працюють для захисту Києва та його мешканців".

Очільник військової адміністрації вже традиційно закликав українців вірити в Україну та її Збройні сили і разом наближати мир в Україні після нашої перемоги.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що до Києва проникла ворожа ДРГ: залучено силовиків та ТЦК.

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