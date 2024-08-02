Нові факти у справі Фаріон: що з’ясувала поліція і де ховався ймовірний убивця

Ооліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись підозрюваний під час підготовки замаху на Фаріон.

У справі про вбивство мовознавиці і громадської діячки Ірини Фаріон чи не щодня спливають нові деталі. Правоохоронці виявили свіжі факти і зробили нову заяву про чергову знахідку.

Що відбулося цього разу та як узагалі просувається слідство – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Нові факти у справі Фаріон

Розслідування справи про вбивство Ірини Фаріон триває, підозрюваний перебуває у СІЗО без права внесення застави, та ця тема так і не сходить із перших шпальт. 1 серпня видання "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу суду повідомило, що поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху на Фаріон. Там було знайдено речі, які можуть належати ймовірному вбивці.

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У документі йдеться про те, що будиночок виявили під час слідчих дій 21 липня. Він розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски" – у лісовій місцевості в урочищі Голоски в Шевченківському районі Львова:

"Під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було виявлено будинок, у якому могли були речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення".

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Що знайшли в будинку?

Поліцейські знайшли у будиночку різні речі, якими міг користуватися нападник. Їх вилучили та долучили до справи. Серед знайденого – пластиковий посуд, пачка з-під цигарок, попільничка з чотирма недопалками, матрац, подушки, покривало, картонна коробка – в ній були свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагменти паперу, сіре покривало, наволочка з-під подушки та простирадло золотого кольору.

Нагадаємо, що минулого тижня спецназ провів спецоперацію по затриманню підозрюваного у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без альтернативи застави. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у слідства достатньо доказів стверджувати, що саме Зінченко стріляв у мовознавицю.

Під час обрання запобіжного заходу в суді хлопець поводився по-різному. Спочатку він мовчав, згодом запитання журналістів щодо вбивства Фаріон називав "нудятиною", а дочці вбитої, яка до нього зверталася, показував язика. Після чергової витівки жінка не стрималася й відповіла підозрюваному просто у залі суду.

Заява адвоката підозрюваного у вбивстві Фаріон

"Українські Новини" поспілкувалися з адвокатом підозрюваного Ігорем Сулимою. Зазначимо, що в Мережі адвоката називають скандальним через те, що він неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували у держзраді. Зокрема, – проросійського пропагандиста, блогера та фігуранта бази "Миротворець" Руслана Коцабу, а також Світлану Царьову.

В інтерв’ю журналістам Ігор Сулима заявив, що доньку мовознавиці Софію можна притягнути до відповідальності. Причиною назвав погрози на адресу його клієнта. Йдеться про інцидент під час суду, коли дочка Ірини Фаріон побажала підозрюваному здохнути в тюрмі і сказала, що вона зробить все для цього.

У Зінченка побільшало охорони?!

Крім цього, адвокат заявив, що Зінченка тримають під вартою в нормальних умовах і його підзахисний ні на що не скаржиться. Ба більше, хлопцю надали охорону через заяви доньки Фаріон.

Чим ця справа нагадує вбивство Шеремета?

У бліцінтервʼю адвокат Ігор Сулима також розповів, що думає про докази у справі, та чому вона нагадує йому вбивство журналіста Павла Шеремета.

Будуть ще експертизи

Більше того, адвокат зазначив, що наполягатиме на нових експертизах, і повідомив, що вони вже призначені, втім, він поки не знає, які саме. Щодо порівняння вбивства Фаріон і журналіста Шеремета адвокат сказав таке:

Дивні відповіді Зінченка

Втім, журналісти пригадали і те, як під час суду, відповідаючи на запитання, чому він це зробив і чи вбивав, підозрюваний зазначив: "Час покаже".

Підозрюваний міг мати спільників?

Крім того, адвокат не виключає, що Зінченко може когось покривати, якщо він не безпосередній виконавець. Або, можливо, хлопець знає, хто це зробив.

Нагадаємо, що сам підозрюваний 18-річний В’ячеслав Зінченко своєї провини не визнає, про це він теж заявляв у суді.

Усі деталі про слідство у справі про вбивство Фаріон

Втім, слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав до іншого помешкання, а напередодні вбивства – 19 липня – ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації – панаму, окуляри, сумку через плече.

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Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром у РФ та його можливі звʼязки з Росією. За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у межах розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження. Водночас досі не знайдено зброю, з якої було вбито мовознавицю.

Але за даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки "готувалося не один день". Про це розповів заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним Зінченком. За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Нєбитов зауважив, що після особистого спілкування з Зінченком вважає, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько "воює в певній бригаді".

Жертв могло бути більше

Крім того, правоохоронці не виключають, що підозрюваний у вбивстві Фаріон планував вбити й інших діячів: його пошуковик видав, що хлопець стежив за депутатами та графіком засідань облрад. Голова МВС також заявив, що наступною жертвою міг стати нардеп із Дніпра Максим Бужанський.

Кількома днями раніше адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві, він матиме можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у в’язниці. Права служити в ЗСУ не мають ув'язнені, які вбили двох людей та більше. Раніше батько підозрюваного теж заперечував вину сина й казав, що той вчився літати на БпЛА, аби незабаром приєднатися до війська.

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