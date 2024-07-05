Нові графіки відключення світла та скандал із ТЦК у Ворохті: головні події 5 липня — огляд

Про що говорили в Україні упродовж сьогоднішнього дня.

У Росії знову щось вибухало і палало, СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі, до Ради внесли ще два законопроєкти про економічне бронювання, а поліція взялася за розслідування бійки з представниками ТЦК у Ворохті. Синоптики попередили українців про аномальну спеку, в “Укренерго” заявили, що 9-24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень, а у Львові вирішили розпочати навчальний рік не у вересні, а в серпні.

Про головні події 5 липня розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

У Росії знову гаряче

У ніч проти 5 липня до Ростовської області та Краснодарського краю РФ завітали невідомі безпілотники. За словами пропагандистів, біля Ростова є влучання в НПЗ, могло також зачепити ТЕЦ-2. А у Приморсько-Ахтарську пошкоджено електропідстанцію, зникли світло і вода. Росіяни, нарешті ви відчуваєте свою “СВО”. Насправді на це можна дивитися вічно.

Ріші Сунак подав у відставку

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про відставку. В країні відбулися парламентські вибори: партія Ріші Сунака програла, а от більшість отримали лейбористи на чолі з Кіром Стармером. Він і став новим прем’єром. Раніше Стармер пообіцяв, що позиція щодо України залишиться незмінною. А Ріші Сунак із дружиною вже залишили Даунінг-стріт.

Економічне бронювання в Україні

До Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за 20 400 грн. Згідно з документами, підприємства мають відповідати певним критеріям, а саме:

сплачують ЄСВ понад 40 тисяч грн;

мають штатну чисельність працівників від 10 осіб.

Зазначається, що за таких умов може бути заброньовано до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.

Бійка з ТЦК у Ворохті

Поліція розпочала два кримінальних провадження через конфлікт між цивільними й працівниками ТЦК у Ворохті на Івано-Франківщині. Днями місцеві мешканці заблокували роботу ТЦК.

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Сотні людей вийшли на протест, заявивши, що селище вимирає, а туристи не хочуть їхати на відпочинок, бо на території громади встановили блокпост. За їхніми словами, під час конфлікту представник ТЦК нібито вдарив жінку, після цього обурені місцеві накинулися на військкома. Відео розлетілося мережею.

Правоохоронці виклали свою версію подій, заявивши, що "група осіб зухвало та грубо порушувала громадський порядок, вчинила конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль".

Коли Україна буде в НАТО?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом НАТО протягом наступних 10-ти років. Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який стартує 9 липня, Столтенберг знову закликав збільшити допомогу Україні.

Жінки-коригувальниці в Одесі

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні. За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру. Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії. Їм загрожує довічне ув’язнення.

У Львові навчальний рік - у серпні

У Львові навчальний рік розпочнеться 19 серпня.

“Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими. У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої”, - заявив міський голова Андрій Садовий.

Україна отримала ще один Patriot

До України прибув третій Patriot із Німеччини. Про це повідомив німецький посол Мартін Єгер. Він посилить захист населення та інфраструктури від літаків, безпілотників і ракет.

У червні Зеленський із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали 21-шу зенітно-ракетну групу в місті Заніц. На її базі, де тренуються українські захисники, Зеленський оглянув батарею Patriot для України.

Зміни в графіках відключення світла

Від 9 до 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. Про це заявили в Укренерго.

У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Україну накриє аномальна спека

Наступного тижня Україну накриє аномальна спека. За даними Укргідрометцентру, 8-15 липня Україна відчує тропічне повітря з Африки.

Найспекотніше буде у південних, східних, а такж у Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Очікується до +41 градуса за Цельсієм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Новини TSN.ua: нові графіки відключення світла, скандал із ТЦК у Ворохті, бронь від мобілізації"

Нагадаємо, у вечірньому зверненні до українців президент Зеленський повідомив, що батарея Patriot від Німеччини вже прибула в Україну.

До 40 градусів спеки! Вітри з Африки нароблять лиха в Україні!

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