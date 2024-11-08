Нові гучні заяви Путіна і Трампа про війну: що буде з Україною (відео)

Президент держави-агресорки Володимир Путін вкотре заявив, що Росія готова до мирних переговорів щодо України, назвав умову для "добросусідства" і заговорив про "нові кордони". Кремлівський диктатор вважає, що Україна має стати нейтральною, а її кордони мають проходити там, де "забажають люди"! Неодноразово про Україну та війну висловлювався і новий очільник США Дональд Трамп. Його гучні заяви були іноді кардинально протилежними до того, що він говорив раніше. Про всі скандальні заяви Путіна і Трампа – в ексклюзиві TSN.UA.

Путін про Україну

Президент РФ Володимир Путін виступив на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", де прокоментував перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, звинуватив НАТО у війні в Україні, заявивши, що світ підійшов до "небезпечної межі", пообіцяв складні 20 років у майбутньому. Наговорив він і про Україну та "добросусідство". За словами бункерного, Росія поважала кордони України як нейтральної держави.

Путін також традиційно заговорив про "державний переворот" в Україні, причиною якого начебто став Захід.

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Російський президент водночас стверджував, що Україні потрібне не перемир'я "на пів години чи пів року", а умови для довгострокового врегулювання. Також він назвав умовою для "добросусідства" з РФ нейтральний статус України.

"Якщо нейтралітету не буде, то важко буде уявити якісь добросусідські відносини між РФ та Україною", – заявив Путін.

За його словами, Росія нібито поважала кордони України саме як нейтральної держави.

Водночас Путін нахабно стверджував, що прагне, щоб Україна "стала незалежною, суверенною державою", і називав російський та український народ "братськими" попри "сьогоднішні трагічні події".

За словами кремлівського диктатора, Росія готова до мирних переговорів, але не на базі "забаганок" Києва, а на базі "Стамбула" та "реалій сьогоднішнього дня". Таким чином, Путін вкотре запропонував українцям погодитися на капітуляцію.

А ще очільник Кремля сказав, що намагається нічого не псувати, лише покращувати.

Серйозно? Давайте згадаємо хоча б одну з останніх атак "Шахедів" на Київ. І це не найстрашніші кадри того, що Путін називає покращенням. Вбиті мирні українці, діти, стерті з лиця землі цілі міста – це покращення від кривавого російського "миротворця".

Згадав Путін у своєму виступі і про європейських лідерів, зокрема про те, що у нього з ними були хороші відносини. Напевно, ключове слово тут – були. Не оминув російський диктатор і нового президента США Дональда Трампа, заявивши, що не знає, чи захоче зараз новий очільник Білого дому спілкуватися з ним.

Гучні заяви Трампа

До речі, про Трампа. Він стільки разів говорив, що завершить війну в Україні за 24 години після того, як стане президентом США навіть до інавгурації. 24 години минули і… тиша. Лише не в Україні, бо Україну продовжує тероризувати "Шахедами" й ракетами РФ. А скільки ще було гучних заяв від Дональда Трампа про Україну та закінчення війни.

Також Трамп неодноразово хвалив Путіна та говорив про те, що Україна програє війну. В лютому 2024 року Трамп заявляв, що як президент, дозволить РФ знищувати інші країни-члени НАТО. Цитую: "Ви не заплатили, ви порушники? Ні, я б не захищав вас. Насправді я б порадив їм робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки". А вже на етапі передвиборчої гонки-2024 за президентське крісло Трамп заявить, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби він був президентом.

А ще Трамп стверджував, що зупиняв війни телефонними дзвінками, і знову й знову запевняв, що якби він був президентом, то до такого б не дійшло.

Також Трамп говорив і про те, що обидва президенти – як Зеленський, так і Путін – його "поважають", а сам Трамп добре знає як українського, так і російського лідерів, і що з останнім у нього хороші ваємини.

Попри такі компліментарні заяви, Трамп висловлювався про Зеленського і доволі гостро. Називав "найкращим продавцем", маючи на увазі, що український лідер отримує від США військову й фінансову допомогу для України. Хоча, можливо, це був комплімент у бік українського президента?

Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ до України республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом. У своїх публічних виступах, коли Трамп говорив про Україну, він підкреслював, що війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім.

Крім того, на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що, мовляв, через їхні рішення "України більше не існує".

Потім він заявив, що "врегулює війну в Україні" та "покладе край хаосу на Близькому Сході", оскільки світ "дуже близький до Третьої світової війни".

Водночас на дебатах із президентом США Джо Байденом Трамп говорив, що не вважає прийнятними умови Путіна щодо миру.

Також республіканець заявляв, що в розмові з Путіним нібито погрожував ударом по Москві, якщо Росія "піде на Україну". Сам Путін зазначав, що "не пам’ятає такої розмови".

На окрему увагу заслуговують згадки Трампа про роль Сполучених Штатів у підтримці Києва. Як сам республіканець, так і його союзники в минулому були незадоволені тим, скільки США витрачають на допомогу Україні. Натомість вони стверджували, що європейські країни повинні взяти на себе більшу частину цього тягаря.

Примітно, що одіозний політик і бізнесмен Трамп неодноразово звинувачував Байдена у війні в Україні, запевняв, що ресурси закінчуються, і вкотре наголошував, що лише він у змозі зупинити війну.

В інтерв'ю Fox News у липні 2023 року Трамп зазначив, що спробує підштовхнути президента Росії Путіна до переговорів, погрожуючи відкрити канали допомоги для України. І навпаки, він заявив, що чинитиме тиск на президента України Володимира Зеленського, погрожуючи припинити надання допомоги.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити шляхом "справедливої угоди". Про це повідомляє The Guardian. За словами Трампа, в контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх". Він також зауважив, що "багато чого навчився" на зустрічі з Зеленським. А 24 вересня 2024 року Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам необхідно вийти з війни в Україні, і він обіцяє це зробити в разі своєї перемоги на виборах. За його словами, віцепрезидентка Камала Гарріс і президент Джо Байден не мають плану, як зупинити війну.

Водночас в інтервʼю The Wall Street Journal він заявив, що в розмові з Путіним погрожував йому вдарити по центру Москви за переслідування України. В інших заявах Трамп звинувачував і Володимира Зеленського, заявляючи, що український президент не мав дозволити цій війні початися.

Як пише Financial Times, посилаючись на радників Трампа, він пропонує заморозити війну, створивши автономні регіони по обидва боки демілітаризованої зони, і змусити Україну відмовитися від членства в НАТО, інакше Київ нібито програє війну. Тому, на думку радників Трампа, "Україна має піти на переосмислення невдалих Мінських домовленостей" і "чекати, поки Путін піде". Насправді це не якийсь новий план, про який Україна раніше не чула. В середині вересня в одному з подкастів Джей Ді Венс публічно розповів про "мирний план Трампа": Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. Щось схоже, проте непублічно, Україні вже давно пропонувала й Адміністрація Байдена-Гарріс. Однак усі ці плани, пропозиції та ініціативи не враховують відповіді на головне запитання: чи захоче Кремль заморожувати війну, якщо за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану він може мати ініціативу на полі бою?

Крім цього, Трамп висловлювався про операцію ЗСУ на Курщині. "Подивіться, що відбувається в Україні. Вони хлинули в Росію. Буде Третя світова війна", – заявляв Трамп.

А у вересні Дональд Трамп проговорився, як саме він збирається закінчити війну в Україні. Він натякнув, що має намір покінчити з високими цінами на енергоносії, завдяки яким Росія може фінансувати свої військові зусилля.

"Коли у Путіна барель по 100 доларів – війна працює. За 40 доларів за барель вона взагалі не працюватиме", – наголосив він.

Ба більше, після того, як Трамп вдруге став президентом США, у своїй промові перед виборцями 6 листопада він пообіцяв завершити всі війни у світі.

Зазначимо, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги понад 270 голосів виборників. Однак рішення про обрання 47-го президента США колегія виборців затвердить у грудні 2024 року. Офіційна інавгурація запланована на 20 січня 2025 року. А до цього моменту в Білому домі буде проходити передавання влади.

Заява Орбана

Ще одну гучну заяву після перемоги Трампа на виборах зробив любитель РФ, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він сказав, що Україна програє війну з Росією, тому Європа не зможе допомагати їй самостійно, без США. Про це пише Bloomberg, цитуючи угорського прем’єра в ефірі громадського радіо. Орбан нагадав про свою "миротворчу" місію під час візитів до Києва, Москви та Пекіна влітку, і сказав, що останні події підтвердили висновки його поїздок. За його словами, США нібито збираються "вийти" з війни, яку він вважає програшною. Тому, мовляв, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ СКАНДАЛЬНІ ЗАЯВИ ПУТІНА І ТРАМПА ПРО ВІЙНУ! Що буде з Україною?!

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