Нові і класичні симптоми "Омікрону": як проявляється "мутант" у дітей, дорослих та вакцинованих

Окрім вже відомих симптомів "Омікрону", з'являються чимало нетипових. Розповідаємо, як проявляється новий варіант коронавірусу.
В Україні штам коронавірусу "Омікрон" набирає обертів, у найближчі два тижні очікується до 60 тисяч нових заражених на добу.
Тож ТСН.ua зібрав усі наразі відомі симптоми "Омікрону", аби була змога вчасно виявити і розпочати лікування недуги.
Як вже відомо, "Омікрон" швидко передається і є побоювання вчених, що він може блокувати дію від вакцин або попередньої інфекції. За даними ВООЗ, симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. В середньому це займає п’ять-шість днів.
Люди також можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів і впродовж 10 днів після цього. Тож інфікованих просять ізолюватися, якщо у них позитивний тест, і навіть якщо немає симптомів.
Симптоми "Омікрону":
За даними МОЗ, в інфікованих "Омікроном" найчастіше спостерігають:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, кажуть у відомстві.
Нетипові симптоми "Омікрону":
Дослідники і медики у всьому світі виявляють і некласичні симптоми нового варіанту інфекції і пояснюють це тим, що коронавірус проявляється у всіх по-різному.
За словами британського дослідника Тіма Спектора, штам "Омікрон" може бути небезпечним для кишківника. Крім того, якщо штам супроводжується гастроентерологічною симптоматикою, ПЛР-тест може не виявити наявність вірусу в організмі людини. Особливу увагу фахівець радить приділяти таким симптомам, як нудота, діарея, біль у животі, здуття, та печія.
Також за його словами, під час "Омікрону" деякі пацієнти мають проблеми із зором, у них виникає біль у вухах. Крім того, часто є біль у м'язах.
Про біль у вухах, як новий симптом "Омікрону", заявили і американські вчені. За їхніми словми, втрата слуху у деяких пацієнтів була єдиною ознакою зараження коронавірусом. Тож вони радять тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах, не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на коронавірус.
Серед інших нетипових ознак "Омікрону" фахівці спостерігають:
- часто головний біль;
- "мозковий туман" (почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму);
- втрата апетиту;
- підвищена температура лише у половини хворих;
- постійний кашель лише у 4 з 10 людей;
- захриплість голосу;
- закладеність носа;
- кон'юнктивіт ("Рожеве око");
- випадіння волосся;
- зміна відчуття смаку і запаху, коли їжа пахне та смакує по-іншому, ніж зазвичай;
- біль у попереку;
- нічна пітливість;
- сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом захворювання на "Омікрон". Його пов'язують зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням на фоні захворювання на COVID-19;
- бліда шкіра через низький рівень кисню в крові;
- потріскані губи;
- шкірні висипи. Один схожий на кропив'янку і з'являється на долонях і ступнях, інший висип більше схожий на пітницю, яка з'являється по всьому тілу, хоча частіше зустрічається на ліктях, колінах та тильній стороні кистей та стоп;
- "коронавірусні пальці" - запалені пальці ніг, іноді з висипом, можуть боліти та свербіти, а також набрякати.
- екзема на шиї та грудях. Зазвичай шкіра стає сухою, рожевого кольору і дуже свербить.
Симптоми "Омікрону" у дітей:
У МОЗ кажуть, що "Омікрон", порівняно з попередніми мутаціями коронавірусу, частіше вражає дітей. Під час цієї хвилі коронавірусу в стаціонарах є багато малюків до року, чого не було під час попередніх спалахів коронавірусу. Утім, часто дыти переносять недугу не так складно.
Серед симптомів "Омікрону" у дітей:
- підвищена температура;
- знесилення;
- зникнення апетиту.
Також "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади.
Симптоми "Омікрону" у вакцинованих від коронавірусу:
Як повідомив очільник дослідження ZOE COVID Тім Спектор, "Омікрон" викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані.
За його словами, до топ-5 симптомів "Омікрону" у вакцинованих належать:
- нежить;
- головний біль;
- втома (легка або сильна);
- чхання;
- біль у горлі.
Коли необхідно звертатися до лікаря
Міністерство охорони здоров'я перелічило симптоми та стани, за яких хворому необхідно звертатися по допомогу:
- біль у грудній клітці;
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- сатурація з рівнем кисню у крові менше 92%;
- порушення свідомості;
- інші ознаки, які загрожують життю, та свідчать про критичний стан пацієнта.
У першу чергу в МОЗ радять зв’язатись із своїм сімейним лікарем, адже саме лікар, з яким підписана декларація, має надати консультацію та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.
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