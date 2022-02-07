Нові і класичні симптоми "Омікрону": як проявляється "мутант" у дітей, дорослих та вакцинованих

Нові і класичні симптоми "Омікрону": як проявляється "мутант" у дітей, дорослих та вакцинованих

Окрім вже відомих симптомів "Омікрону", з'являються чимало нетипових. Розповідаємо, як проявляється новий варіант коронавірусу.

В Україні штам коронавірусу "Омікрон" набирає обертів, у найближчі два тижні очікується до 60 тисяч нових заражених на добу.

Також читайте Що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон": у МОЗ розповіли

Тож ТСН.ua зібрав усі наразі відомі симптоми "Омікрону", аби була змога вчасно виявити і розпочати лікування недуги.

Як вже відомо, "Омікрон" швидко передається і є побоювання вчених, що він може блокувати дію від вакцин або попередньої інфекції. За даними ВООЗ, симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. В середньому це займає п’ять-шість днів.

Люди також можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів і впродовж 10 днів після цього. Тож інфікованих просять ізолюватися, якщо у них позитивний тест, і навіть якщо немає симптомів.

Симптоми "Омікрону":

За даними МОЗ, в інфікованих "Омікроном" найчастіше спостерігають:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, кажуть у відомстві.

Міністерство охорони здоров’я України

Нетипові симптоми "Омікрону":

Дослідники і медики у всьому світі виявляють і некласичні симптоми нового варіанту інфекції і пояснюють це тим, що коронавірус проявляється у всіх по-різному.

За словами британського дослідника Тіма Спектора, штам "Омікрон" може бути небезпечним для кишківника. Крім того, якщо штам супроводжується гастроентерологічною симптоматикою, ПЛР-тест може не виявити наявність вірусу в організмі людини. Особливу увагу фахівець радить приділяти таким симптомам, як нудота, діарея, біль у животі, здуття, та печія.

Також за його словами, під час "Омікрону" деякі пацієнти мають проблеми із зором, у них виникає біль у вухах. Крім того, часто є біль у м'язах.

Про біль у вухах, як новий симптом "Омікрону", заявили і американські вчені. За їхніми словми, втрата слуху у деяких пацієнтів була єдиною ознакою зараження коронавірусом. Тож вони радять тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах, не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на коронавірус.

Associated Press

Серед інших нетипових ознак "Омікрону" фахівці спостерігають:

часто головний біль;

"мозковий туман" (почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму);

втрата апетиту;

підвищена температура лише у половини хворих;

постійний кашель лише у 4 з 10 людей;

захриплість голосу;

закладеність носа;

кон'юнктивіт ("Рожеве око");

випадіння волосся;

зміна відчуття смаку і запаху, коли їжа пахне та смакує по-іншому, ніж зазвичай;

біль у попереку;

нічна пітливість;

сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом захворювання на "Омікрон". Його пов'язують зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням на фоні захворювання на COVID-19;

може бути тривожним побічним ефектом захворювання на "Омікрон". Його пов'язують зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням на фоні захворювання на COVID-19; бліда шкіра через низький рівень кисню в крові;

потріскані губи;

шкірні висипи. Один схожий на кропив'янку і з'являється на долонях і ступнях, інший висип більше схожий на пітницю, яка з'являється по всьому тілу, хоча частіше зустрічається на ліктях, колінах та тильній стороні кистей та стоп;

"коронавірусні пальці" - запалені пальці ніг, іноді з висипом, можуть боліти та свербіти, а також набрякати.

екзема на шиї та грудях. Зазвичай шкіра стає сухою, рожевого кольору і дуже свербить.

Симптоми "Омікрону" у дітей:

У МОЗ кажуть, що "Омікрон", порівняно з попередніми мутаціями коронавірусу, частіше вражає дітей. Під час цієї хвилі коронавірусу в стаціонарах є багато малюків до року, чого не було під час попередніх спалахів коронавірусу. Утім, часто дыти переносять недугу не так складно.

Серед симптомів "Омікрону" у дітей:

підвищена температура;

знесилення;

зникнення апетиту.

Також "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади.

"Омікрон" у дітей може маскуватися під кишкові розлади | Новини України

Симптоми "Омікрону" у вакцинованих від коронавірусу:

Як повідомив очільник дослідження ZOE COVID Тім Спектор, "Омікрон" викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані.

За його словами, до топ-5 симптомів "Омікрону" у вакцинованих належать:

нежить;

головний біль;

втома (легка або сильна);

чхання;

біль у горлі.

Коли необхідно звертатися до лікаря

Міністерство охорони здоров'я перелічило симптоми та стани, за яких хворому необхідно звертатися по допомогу:

біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню у крові менше 92%;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю, та свідчать про критичний стан пацієнта.

У першу чергу в МОЗ радять зв’язатись із своїм сімейним лікарем, адже саме лікар, з яким підписана декларація, має надати консультацію та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Міністерство охорони здоров’я України

Читайте також: