Нові кадрові призначення у Кабміні: чому це сталося зараз і чого очікувати

Верховна Рада

Цього тижня антикризові менеджери очолили відомства, які нині перебувають у кризі. Міністерства енергетики та оборони отримали нових керманичів. Денис Шмигаль — найтриваліший за часом український прем’єр з досвідом роботи в енергетиці — делегований президентом, урядом і парламентом «розморозити» квартири українців. На звільнене місце міністра оборони затвердили Михайла Федорова.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Ротація в урядовій ложі

Новий рік парламент розпочинає з кадрових рішень. Денис Шмигаль звітує за шість місяців своєї роботи на посаді міністра оборони, зокрема він згадав про цифрову платформу DELTA, яка щодня фіксує 2,5 тисячі знищених ворожих цілей.

Денис Шмигаль, міністр: «Перед міністерством стояло завдання наростити частку вітчизняного озброєння, і ми його виконали».

Проте на тлі енергетичної кризи, спричиненої обстрілами та корупційними скандалами, Шмигаль пересідає в енергетичне крісло. Його кандидатуру представила прем’єр-міністерка.

Юлія Свириденко, прем’єр-міністерка України: «Денис Анатолійович має необхідний управлінський досвід і практичне розуміння функціонування енергетичного сектору України включно з координацією рішень у кризових умовах».

Технологічний експеримент: Михайло Федоров

На очільника військового відомства призначили Михайла Федорова. Він обіцяє технологічну революцію для українського війська, яку розпочав ще на посаді цифрового міністра. Новий міністр оборони одразу окреслив коло викликів, які стоять перед ним.

Михайло Федоров, міністр оборони України: «Міноборони потрапляє в мої руки з дефіцитом бюджету в мінус 300 млрд, 2 млн українців у розшуку та 200 тис. — у СЗЧ. Нам потрібно вирішити ці проблеми».

Політологи називають це призначення сміливим кроком, адже закам’янілу військову систему планують перетворити на технологічне ноу-хау.

Петро Олещук, політолог: «Призначення Федорова — це один з найбільших експериментів в історії українського державного управління. Людина з абсолютно іншим бекграундом, іншим досвідом призначається на абсолютно нову для себе посаду з амбітним планом реформ».

Антикризові заходи в енергетиці

Денису Шмигалю доведеться рятувати енергетичну галузь від краху в авральному режимі. Експерти зазначають, що він залишився фактично єдиним кандидатом, здатним взяти на себе таку відповідальність у критичний момент.

Володимир Фесенко, політолог: «Зеленський зараз покладається на Шмигаля як системного антикризового менеджера і сподівається, що міністерство нормалізує роботу, яка стала жертвою антикорупційного розслідування і кризи після російських обстрілів».

Нова система управління державою

Парламент також призначив Дмитра Наталуху головою Фонду держмайна та дав згоду на звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Останній пообіцяв, що кримський міст і російський флот не повинні розслаблятися. Загалом січневі ротації вказують на зміну самої логіки керування державними процесами.

Володимир Фесенко, політолог: «Зеленський шляхом цих кадрових ротацій формує нову систему стримування противаг. Якщо раніше ключовою фігурою був Єрмак, зараз функцію Єрмака виконують декілька людей. Наприклад, в офісі президента і Буданов, і Кислиця. Більш команді, колективні рішення будуть здійснюватися».

Без очільників поки залишаються Міністерство юстиції, Мінцифри та СБУ. Пошуки кандидатів тривають, тому далі буде.

