Нові карантинні вимоги на курортах у Карпатах: туристам під час відпочинку доведеться постійно носити "ковід-значки"

Нові карантинні вимоги на курортах у Карпатах: туристам під час відпочинку доведеться постійно носити "ковід-значки"

За порушення карантинних обмежень передбачені штрафи.

МОЗ зобов’язало туристів цьогоріч під час поселення до готелів на території гірськолижних курортів пред'являти COVID-сертифікати. Але відпочивальники повинні мати їх з собою постійно. За порушення карантинних обмежень передбачено штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 2 грудня.

Так, на гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих COVID-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, який підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи одужання.

"Незабаром розпочнуться новорічні та рідзвяні свята. Багато хто на свята планує відпочити активно, наприклад на українських гірськолижних курортах. Для того щоб такий відпочинок минув безпечно для вашого здоров'я і карантинні обмеження не зіпсували ваш настрій, ми завчасно інформуємо про правила роботи гірськолижних курортів", - сказав Віктор Ляшко.

Водночас голова МОЗ наголосив, що COVID-документи у туристів повинні бути з собою постійно.

"Його треба пред’являти на вимогу представників закладів та вибіркових контрольних перевірок органами, які контролюють дотримання карантину. Яким чином та в якому місці перевіряти наявність необхідних документів залишається на вибір бізнесу. Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на власників бізнесу", - уточнив очільник МОЗ.

За його словами, у разі відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею “Порушення правил щодо карантину людей” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

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