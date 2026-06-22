Нові контракти, виплати до 460 тисяч грн, амністія за СЗЧ та автоматичні переведення: що відомо про реформу ЗСУ

В Україні стартувала реформа ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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В Україні офіційно стартувала реформа армії. На зміну багаторічній невизначеності, бюрократичному пеклу та примусу мають безповоротно прийти чітка передбачуваність, тотальна цифровізація та потужна грошова мотивація.

Захисникам пропонують фіксовані терміни контрактів, прозорі фінансові розрахунки в єдиній цифровій екосистемі та безпрецедентні умови для повернення тих, хто самовільно залишив свої підрозділи.

Чому ці тектонічні зміни відбуваються саме зараз та що вони принесуть — у репортажі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

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Точка відліку: аудит команди Федорова та ліквідація корупційних лобі

12 червня 2026 року — це офіційний початок відліку життя українського війська за абсолютно новими, прозорими правилами. Реформа, яку в профільному міністерстві характеризують як фундаментальний злам старої системи, — це не про косметичну зміну вивісок чи кабінетів. Це повне переосмислення зв’язку між солдатом та державою, коли армії потрібні зрозумілі правила гри, а суспільству — довгоочікувана справедливість.

Все почалося з глобального та безкомпромісного аудиту, який одразу після призначення провела нова команда Михайла Федорова. Результати перевірок чітко показали, де саме стара армійська машина дала критичний збій.

Сергій Кузан, військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці: «Це стосується і державних закупівель, це стосується і людей, це стосується проведення, знову ж таки, будь-яких процедур, тендерів, конкурсів і так далі. Саме управлінської ланки, коли ми розуміємо, що великі фінансові групи, вони мають своїх лобістів в державних кабінетах».

За результатами аудиту Міноборони провело радикальні кадрові чистки — посад позбулися всі чиновники та відповідальні за закупівлі особи, які відмовилися проходити або не пройшли перевірку на поліграфі. Такі жорсткі рішення дозволили ліквідувати корупційні потоки, віднайти колосальні приховані внутрішні резерви та запропонувати українським воїнам чи не найбільші заробітні плати у світі.

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Контракти замість безстрокової служби

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН міністр оборони Михайло Федоров відверто визнав, що примусова мобілізація, коли людину зранку забирають у шортах з пакетом і вона перебуває в шоковому стані з першим питанням «А що буде далі?», повністю себе дискредитувала. Систему необхідно негайно заохочувати прозорістю.

Михайло Федоров, міністр оборони України: «Нам потрібно вирішити фундаментально проблему. Якщо не буде чітких термінів служби, якщо у військовослужбовця буде постійний страх першої лінії, якщо у нього не буде гарантованої відстрочки, якщо у нього не буде нормальної, високої заробітної плати — нічого в цій системі не спрацює».

Головним фундаментом нової армії стає впровадження фіксованих термінів контрактів, які можна підписати в кілька кліків через застосунок «Армія+»:

Для новачків: фіксований контракт на 14 місяців (із яких перші 2 місяці — це обов’язкова базова військова підготовка);

Для тих, хто вже на фронті: фіксований термін служби на 10 місяців ;

Для ветеранів (які звільнилися під час воєнного стану і вирішили повернутися): базовий контракт на 6 місяців.

Ця цифрова послуга стосується всіх, хто безпосередньо залучений до виконання завдань у зоні бойових дій. Завдяки автоматизації процесів Міноборони планує кардинально змінити підхід до комплектування.

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Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку: «Будемо дивитися, з яких саме підрозділів бійці хочуть піти, а які підрозділи їх цікавлять найбільше. І загалом ми цілимось на те, щоб суттєво покращити морально-психологічний стан військових у підрозділі та забезпечити стабільність в рамках всього корпусу».

Конкретику з термінами позитивно оцінюють і в самих бойових підрозділах. Заступник начальника рекрутингу Третього армійського корпусу Руслан Плетінка наголошує: конкретика з термінами — це великий плюс, адже людина тепер може чітко розраховувати свій час та будувати якесь майбутнє. А грошове забезпечення за новим принципом — це ще один величезний плюс для мотивації.

Чи зростуть зарплати у військових

Розрахунок грошового забезпечення відтепер базується на прозорому і зрозумілому принципі: чим вищий прямий ризик для життя військового — тим більше грошей він отримує. Всі нарахування здійснюватимуться автоматично через єдину цифрову військову екосистему «Mission Control».

Вже з липня 2026 року фінансова сітка військових виглядатиме так:

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Категорія / Підрозділ Базове забезпечення (грн) Додаткові виплати та надбавки Штурмовики на передовій 460 000 +10 000 за кожен день на позиції / +40 000 в день за просування Піхота на «нулі» до 300 000 +10 000 за кожен день на позиції / +40 000 в день за просування Командир корпусу 230 000 Переглянуто з 92 000 грн Командир бригади 150 000 Переглянуто з 50 000 грн Тилові підрозділи (логісти, звʼязківці, IT) 30 000 Базова зарплата 20 000 грн + фіксована надбавка 10 000 грн

Окремо запроваджується система «преміальних» за бойові успіхи та трофеї. Так, за взяття окупантів у полон військовому нараховуватимуть 100 000 гривень, а за відеопідтвердження ліквідації ворога на полі бою — 15 000 гривень.

Для захисників, які тримають фронт ще з 2022-го року або навіть раніше, запускають спеціальний цифровий калькулятор бойових днів. Ті, хто пройшов найпекельніші бої, отримають законне право на звільнення в запас за пріоритетним указом президента вже наприкінці цього року. Крім того, кожен день на передовій автоматично конвертується у тривалу гарантовану відстрочку від подальшої мобілізації. Михайло Федоров зазначив, що кожного місяця у запас буде звільнятися певна кількість військовослужбовців, залежно від поточної ситуації на полі бою та того, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні.

100 днів на повернення із СЗЧ

Водночас держава йде на безпрецедентний і сміливий компроміс із тими, хто в силу різних обставин самовільно залишив частину (СЗЧ). За даними профільного міністра, таких бійців в Україні зараз налічується понад 200 тисяч.

Для них розроблено унікальний механізм амністії: військовослужбовці в СЗЧ, які мали серйозні конфлікти з попереднім командуванням, але мають бажання повернутися і захищати Батьківщину, можуть через застосунок «Армія+» самостійно обрати іншу, ефективну бригаду та стати у стрій без судів, ганьби та тюремних строків.

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Важливе обмеження реформи:

Цей спрощений цифровий механізм діє виключно для тих військових, які залишили свої підрозділи до 12 червня 2026 року. На повне повернення у стрій закон дає рівно 100 днів — до 20 вересня 2026 року. У такий спосіб Міноборони фактично створює прозорий та конкурентний ринок бригад, де бійці йтимуть до адекватних командирів. Коли в тебе є право на вибір — це суттєво полегшує психологічний стан майбутнього військовослужбовця.

Також через «Армію+» запускається функція переведення — військовослужбовці отримають законне право на переміщення раз на рік у межах сектору відповідальності свого корпусу. За словами Оксани Ферчук, ця реформа по переведеннях розпочнеться з невеликого пілоту на базі кількох корпусів і являтиме собою автоматичне переміщення бійців у межах невеличкої фіксованої квоти для кожного підрозділу.

Експерти впевнені, що перші результати реформи ми вже бачимо на полі бою. Грамотний перерозподіл оборонного бюджету та додаткові закупівлі дозволили українській армії вперше за час війни перегнати Росію за кількістю щоденних нальотів дронів, створити ворогу дефіцит пального та деокупувати за травень більше територій, ніж було втрачено. До кінця року на всіх ланках, починаючи від технологічної, із забезпечення бригад та підбору комплектування особовим складом, ми побачимо абсолютно нову українську армію, яка на багатьох ділянках фронту планово переходить до контрнаступальних дій.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРО ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ! Ось що ХОВАЄТЬСЯ за НОВОВВЕДЕННЯМИ в АРМІЇ!

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