Нові мита від Трампа: як це вплине на Україну та світ

Трамп запровадив нові мита / © ТСН.ua

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Світ обговорює наслідки торговельної війни, яку Дональд Трамп оголосив майже всім іншим державам одночасно. Так звані «тарифи», тобто торговельні мита, США запровадили 2 квітня проти 185 країн і територій. За деякими рідкісними винятками. Росія і Білорусь, наприклад, під трампівський каток не потрапили. Хоча деяку торгівлю з Москвою США все ще ведуть. А от для України виставили базовий торговельний бар’єр, як і для більшості країн — 10 відсотків мита.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Митні тарифи від Трампа

Шок — саме такою стала реакція більшості країн світу на розв’язану Трампом економічну війну проти всього світу. Війну циклопічну за масштабом і настільки ж безглузду, на погляд багатьох економістів. Вашингтон виставив бар’єр для товарів з Китаю — разом з митом запровадженим раніше, він становить 54 відсотки. Китай відповів дзеркально.

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Найбільший торговельний партнер США — ЄС отримав 20% мита. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це ударом по світовій економіці та пообіцяла, що Брюссель дасть відповідь.

«Невизначеність загостриться і призведе до зростання протекціонізму. Мита також зашкодять споживачам по всьому світу. Це буде відчутно відразу. Мільйони громадян зіткнуться з підвищеними витратами на продукти харчування. Ліки подорожчають, як і транспорт. Інфляція зросте. Ми завжди були готові до переговорів з США, щоб усунути залишкові бар’єри в трансатлантичній торгівлі. Водночас ми готові до реагування. Ми вже завершуємо підготовку першого пакету контрзаходів у відповідь», — сказала вона.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що у торговельних війнах немає переможців, бо в кінцевому рахунку за все платитимуть звичайні споживачі.

Наприклад, на всі іноземні автомобілі Трамп вирішив запровадити мито у 25%, незалежно від країни. Американський авторинок — величезний, другий за розміром після Китаю. Автомобіль для американця — буквально предмет першої необхідності, ходити пішки там не заведено. Подорожчання імпортних авто на чверть боляче вдарить по кишені жителів США. Їм же Трамп нещодавно обіцяв зниження цін. Бо це потягне за собою зростання цін і на американські марки авто, виробництво яких давно глобалізоване. Звісно, боляче буде і багатьом іноземним автовиробникам. Скажімо, у Volkswagen не найкращим чином йдуть справи в Європі та Китаї. Втрата ще й ринку США, де німецькі бренди дуже популярні, загрожує концерну крахом.

Боротьба Трампа з іноземним автопромом може підштовхнути вгору ціни на авто і в Україні. Автовиробники шукатимуть способи покрити збитки у США за рахунок продажів в інших країнах. А відтак можуть підняти ціни. Також згодом зросте вартість доступних іномарок, які українці купують з американських аукціонів.

Як мита від Трампа вплинуть на Україну

Загалом щодо України США вирішили застосувати базову ставку мита — 10%. Україна продає в Штати здебільшого чавун і труби, розповіла Юлія Свириденко, яка очолює економічний блок в українському уряді. Натомість Україна купує у США вчетверо більше товарів, ніж продає. Тож Київ спробує домовитись про більш вигідні умови для себе, сподівається перша віце-прем’єрка.

Так Україна, звісно ж, зазнає лиха, якщо ця трампономіка спричинить світову економічну кризу. Також негаразди в країнах-партнерах України зашкодять військовій підтримці України.

Що буде із цінами у США

Утім, першими удар від трампівських тарифів по своїх гаманцям відчують самі американці. Наприклад, США зараз імпортують багато яєць. Ціни на них вже й так зросли в рази і стали причиною невдоволення. Нові тарифи здатні зробити яйця просто недоступними для багатьох американців. Так само, як і улюблені кросівки, які відшивались десь у Камбоджі чи В’єтнамі. Трамп намагається вбити глобалізовану економіку та напрацьовані виробничі ланцюжки заради ідей, хибність яких стала очевидною століття тому, нарікають економісти.

Своїми тарифами Трамп нібито мав намір покарати якихось кривдників США. Натомість у списку опинились найбільш надійні партнери Вашингтона. А ще — маленькі країни, які ніякої економічної шкоди США завдати не могли, навіть якби хотіли. Молдова, Сербія, Боснія, Лаос чи М’янма отримали гігантські мита просто через природний перекос у торгівельному балансі. Вони не встановлювали жодних бар’єрів. А просто не можуть собі дозволити американські товари через низьку купівельну спроможність. Наприклад, Мадагаскар — найбільший у світі експортер найкращого сорту ванілі. Майже половину ароматної спеції з острова мадагаскарці продають у США. Але купувати «боїнги», «айфони» чи «тесли» вони не можуть, рівень життя не дозволяє. Однак у Трампа на це не зважають і встановлюють мито у 47%. Альтернатив мадагаскарській ванілі небагато. Відтак, тариф просто витягне гроші з кишені американського покупця, який купуватиме ванільне морозиво.

Мита для пінгвінів

Ще один казус — мита, запроваджені для островів Херд і Макдональд. Це антарктичні території, які належать Австралії. Вони незаселені, якщо, звісно, не рахувати пінгвінів. Тарифи для пінгвінів породили нову порцію жартів про економічний геній Трампа. А от кому зараз не до жартів, то це американським компаніям, чиї акції обвалились на фондовому ринку.

Apple і Amazon втратили майже десяту частку своєї вартості. Рекордно впала і нафта. За півтори доби вартість бареля марки Брент впала з 75 до майже 67 доларів. Це — найнижча ціна за три з половиною роки. Що означає: учасники ринку очікують на рецесію — уповільнення економіки. Водночас такі ціни можуть зробити збитковим видобуток нафти в Росії. І це буде дуже чутливим ударом по російських доходах. Навіть попри те, що саме проти Москви жодних додаткових тарифів Трамп не запровадив.

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