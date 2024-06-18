Нові обмеження для чоловіків: що не можна буде зробити без військового квитка

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні частіше вимагатимуть військово-облікові документи для отримання державних послуг. За його словами, це може стосуватися “сотень, якщо не тисяч” різних послуг, важливих для комфортного життя.

Про це очільник Мін’юсту розповів в інтервʼю Еммі Антонюк.

“Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ”, — сказав Денис Малюська.

Він зазначив, що виняток становитимуть лише “критично важливі” послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю.

Що не можна зробити без військового квитка

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що станом на сьогодні без військово-облікового документу чоловікам від 18-60 років неможливо отримати консульські послуги за кордоном.

“Які ці послуги? Наприклад, отримання паспортного документу, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану”, — зазначила адвокатка.

Без військово-облікового документу оформити вказані консульські послуги неможливо, однак є такі виключення:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Чи можна одружитися без військового квитка

За словами Марини Бекало, на території України без наявного військово-облікового документу неможливо:

подати заяву на реєстрацію шлюбу;

оформити паспортні документи;

оформити посвідчення водія;

вступити на навчання до закладу освіти;

бути прийнятим на роботу;

подати документи на МСЕК на встановлення інвалідності.

“Щодо заяв пана Малюськи щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно, то поки що вони безпідставні. Зареєструвати право на нерухоме майно — земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість — без військово-облікового документу поки що можливо”, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Це стосується і оформлення права власності на рухоме майна — транспортні засоби.

“Але судячи з того, з якими темпами обмежуються права військовозобов’язаних чоловіків віком від 18-60 років, зокрема в отриманні адміністративних послуг, то ймовірно, скоро слід очікувати змін і в питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно”, — вважає адвокатка.

Раніше ТСН.ua писав усе про види покарання для ухилянтів: штрафи, арешт майна та ув’язнення. Читайте, що вважається порушенням правил військового обліку та які розміри штрафів.

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