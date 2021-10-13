Нові обмеження на транспорті: пасажири робити "ковідні" документи не поспішають, а перевізники рахують збитки

Задля проїзду в транспорті українці не готові щеплюватися та робити тест.

Уже за тиждень, 21 жовтня, набирають чинності нові правила проїзду в транспорті міжміського сполучення. Тепер окрім квитка пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Контролювати наявність документів мають водії в автобусах та провідники в поїздах.

Про те, як на нововведення реагують самі пасажири та перевізники - 13 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

В переважній більшості люди чули про те, що скоро одного квитка буде мало для проїзду. Але "ковідні" документи все ж не планують робити. Обурюються і кажуть, що будуть сидіти вдома.

Не в захваті від планів уряду й перевізники. Водії жартують - тепер окрім шофера та касира, повинні стати ще й лікарями, аби знати як перевірити справжність тесту чи сертифікату.

Новини України: як пасажири реагують на нові правила міжміських перевезень

І впевнені - якщо людина прийде на посадку лише з квитком, а тут її не пустять - без конфліктів точно не обійтись.

Такі правила гри - лише збагатять тих, хто працює в тіні, певні перевізники. Оскільки пасажири просто підуть туди, де не потрібно COVID-сертифікатів.

Ще одна транспортна галузь, для якої посилюються вимоги - залізниця. Тут обіцяють інформувати людей про нові правила на етапі купівлі квитка. А тим пасажирам, хто придбав квитки раніше - обіцяють організувати безкоштовні експрес-тести на вокзалах перед виїздом. Перевірятимуть наявність тестів чи сертифікатів провідники. Але в самій "Укрзалізниці" вакцинованих співробітників - не більше, ніж вакцинованих пасажирів.

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