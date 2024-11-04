Нові подробиці моторошної ДТП у Києві: в автомобілях, в які врізався автобус, їхали військові (фото, відео)

Причини ДТП встановлює поліція.
У Голосіївському районі Києва водій автобуса протаранив кілька автомобілів. Через ДТП на місці трагедії загинула одна людина.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.
Аварія сталась 4 листопада о 8:14.
"За попередньою інформацією рейсовий автобус зачепив 2 авто. У цих машинах їхали військові. Один з них під час зіткнення випав на дрогу. Далі цей автобус вилетів на тротуар, збив дерево, автомобільний знак та влетів у припарковане авто та в кіоск. Водія автобуса деблокували та госпіталізували", - повідомила Валерія Ковалінська.
Наразі невідомо, що стало причиною ДТП.
Відомо, що в ДТП загинула одна людина, ще один чоловік у тяжкому стані. Трьох людей госпіталізували.
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Нагадаємо, у Києві автобус на великій швидкості протаранив авто та наїхав на пішоходів на тротуарі. Аварія сталася 4 листопада.
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