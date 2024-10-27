Нові подробиці про звірство росіян: батьки впізнали на відео сина, якого розстріляли окупанти

Нові подробиці про звірство росіян – серед розстріляних росіянами беззбройних українських військових батьки впізнали сина. Спершу їм сказали, що він безвісти зник на Курщині, а потім в Мережі з’явилося страшне відео розстрілу, на якому батько та матір впізнали сина. Це чергова історія, яка викликає ще більше люті до росіян, усі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

На початку жовтня аналітики Deep State опублікували в Мережі кадр із розстріляними в Курській області українськими військовими. Дев’ятеро воїнів були повністю роздягнуті, лише в одній білизні вже лежали обличчям до землі. Аналітики повідомили, що цей масований розстріл відбувся 10 жовтня. Посилаючись на власні джерела у 1-й окремій танковій бригаді, аналітики повідомили, що окупанти розстріляли 9 дронщиків та суміжників в районі населеного пункту Зелений Шлях.

Також читайте В ОП розповіли, навіщо та чому такою важливою була операція для України в Курській області

Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт із ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися.

У кадрі з відео розстрілу Оксана Голубенко з чоловіком побачили свого сина Руслана. Батьки впізнали його за спідньою білизною і шкарпетками. 16 жовтня подружжя отримало повідомлення, що син зник безвісти біля села Товстий Луг на Курщині. З батьками поспілкувалися журналісти "Суспільне Чернігів".

За словами журналістів, розстріляний Руслан Голубенко на позивний "Руха" був військовослужбовцем 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Перебував на посаді командира відділення розвідки, працював з дронами. 2021 року чоловік підписав контракт із ЗСУ. Під час повномасштабної війни брав участь в обороні Чернігова, а потім воював на сході України.

Матір хлопця, Оксана Голубенко розповіла журналістам про останню розмову з сином, яка відбулася 10 жовтня.

"Мамулечко, буду прориватися зараз, давай". Це останнє голосове його. Я написала йому: "Хай Бог береже", але він вже не відповів", – згадує матір військового.

Потім батьки побачили той самий кадр, на якому вони впізнали Руслана за білизною та шкарпетками. "За тією білизною, що я купляла йому на море. І ще я знала інформацію, що в нього прострелене плече, і там його видно", – каже Оксана Голубенко.

16 жовтня Голубенки отримали сповіщення, що Руслан зник безвісти.

Журналісти "Суспільного" зв’язалися і з співзасновником Deep State Русланом Микулою. За його словами, хоча на фото видно 9 чоловіків, насправді їх було десятеро.

"Із того, що нам відомо, там було десять людей. На фотографії всього дев'ять, тому що один загинув під час перестрілки. На жаль, є така практика, що у дронщиків не так багато своєї апаратури, пов’язаної з антеною, РЕБами. І вони не беруть велику кількість бойових комплектів, бо це дуже рідкісні випадки, коли дронщики вступають у бої. Відбувалися прориви, нам відомо, що артилеристи вступали в бій, тобто це не лише дронщики були. Через те, що відбувався певний хаос, багато хто не знав, що і де відбувається", – каже співзасновник Deep State.

Чоловік додає, на світлині було видно, що в одного бійця були зв'язані руки.

“Тобто їх як взяли в полон, частину точно взяли в полон, вони були живі. Їх застрелили, можливо, ще хтось із них був поранений і його так само застрелили. В будь-якому разі, це, однозначно, є воєнним злочином", – наголосив Руслан Микула.

Хто розстріляв українців?

За даними аналітиків Deep State, на тому напрямку на позиції Збройних Сил наступали 155-та бригада морської піхоти РФ і російський спецназ.

Що відомо про Руслана?

Руслан ріс у багатодітній родині і був найстаршим з дітей. Мати Оксана Голубенко ділиться спогадами, як він привозив їй великі букети квітів. А цього літа син вперше повіз її на море до Одеси.

"Я така тоді щаслива була, бо я з ним провела стільки сам на сам часу, він так обережно до мене ставився, як до кришталевої вази. Він скількох врятував, скільком допоміг, як він переживав, в нього серце таке добре було. Він всім допомагав, усім. Мені й зараз його побратими телефонують і кажуть: "Як так? Як? Це ж не наш Руслан". Я також хочу вірити, що він живий, я так хочу надіятися, і ця надія буде завжди", – ділиться матір.

Батько Руслана Вадим каже, що його у цій ситуації гріє лише думка, що з сина не встигли познущатися.

"Радує, що з нього не знущалися, його застрелили, але він не здавався, це 100% не здавався", – каже він.

Попереджав батьків, що не здаватиметься у полон

Про те, що у полон він не здаватиметься, Руслан казав і матері. Тепер жінка каже, що зробить усе можливе і неможливе, аби їй повернули тіло сина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ІСТОРІЯ, ВІД ЯКОЇ МУРАХИ ПО ШКІРІ! Батьки впізнали на відео сина, якого розстріляли росіяни

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що у Селидовому росіяни вбили місцевих жителів та розстріляли цивільне авто.

Також повідомлялося, що біля Селидового росіяни розстріляли чотирьох полонених нацгвардійців і двох полонених українських військових.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.