Нові подробиці Юкрейнгейту: як Волкер, Джуліані та Єрмак обговорювали Україну і Байдена

Розмова, ймовірно, відбулася у липні 2019 року.

Американський телеканал CNN оприлюднив запис телефонної розмови особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані та тодішнього помічника українського президента Андрія Єрмака. Розмова, ймовірно, відбулася у липні 2019 року. У ній Джуліані тиснув на співрозмовника та вимагав від Києва розслідування проти політичного опонента Дональда Трампа - Джо Байдена.

Частково стенограми цього телефонного дзвінка вже були опубліковані та стали причиною першої спроби імпічменту президента Трампа, але справжні голоси учасників розмови громадськість почула уперше, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 8 червня.

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Липень 2019 року. На зв‘язку троє - американський дипломат Курт Волкер, адвокат Трампа Руді Джуліані та тоді ще помічник Зеленського Андрій Єрмак. Спочатку Джуліані намагається переконати співрозмовників, ніби Україна втручалася у вибори президента США 2016 року, щоб зашкодити Трампу, а потім вимагає розслідувати можливу корупцію Байдена в Україні. "Все, що нам потрібно від президента, сказати: "Я збираюся призначити чесного прокурора, який проводитиме розслідування і копатиме докази, які є нині, та інші докази про причетність до виборів 2016 року. Потім справі Байдена слід покласти край. Хтось в Україні має поставитися до цього серйозно", - заявляв адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані.

Із розмови випливає, що конкретного результату так званої справи Байдена Джуліані не вимагає. Саме у цей час в США розпочинається активна фаза виборів, на яких Байден протистоїть Трампу, і саме розслідування вже створить негативний інформаційний фон. Від звинувачень Джуліані переходить до заохочень і обіцянок, а також припускає, що співпраця із ним може допомогти організувати візит Зеленського до Білого дому. "Можливо навіть це допомогло би покращенню стосунків, в яких ми по-справжньому розуміємо одне одного", - наголосив Джуліані.

Помічник президента України хапається за цю пропозицію і пропонує призначити дати візиту Зеленського до Вашингтона. "Ми будемо того ж дня готові негайно спілкуватися - координувати, працювати і розслідувати усе, про що ви сказали", - наголосив помічник президента Андрій Єрмак.

Ці обіцянки не були виконані. Звинувачення у тиску на українську владу стали предметом розгляду у першій справі про імпічмент Дональда Трампа. Президент тоді на посаді втримався, а от для 77-річного Джуліані розслідування триває і досі. Наприкінці квітня з його ньйю-йоркського помешкання були вилучені особисті телефони та комп’ютер. А нещодавно, як повідомляли американські ЗМІ, прокуратура вилучила докази у цій справі із електронної пошти колишніх українських посадовців - ексгенпрокурора Юрія Луценка та колишнього голови Фіскальної служби Романа Насірова.

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