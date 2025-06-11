Нові подробиці вбивства українок у Бельгії: навіщо підліток вбив матір та сестру

Вбивство українок у Бельгії / © ТСН

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Нові подробиці моторошного вбивства українок у Бельгії — у скоєнні злочину зізнався син загиблої жінки. Під час допиту 16-річний хлопець розповів, що його мотив дуже «банальний».

Що він мав на увазі і де зараз перебуває підозрюваний, йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Моторошне вбивство у Бельгії

6 червня в невеликому бельгійському містечку Хаасроде сталася трагедія, яка вразила не лише місцевих жителів, а й увесь світ. У будинку, що загорівся, знайшли мертвими двох українок — 46-річну жінку Лілію та її шестирічну донечку Анну. Спочатку здавалося, що вони стали жертвами пожежі. Але коли рятувальники витягли їхні тіла, стало зрозуміло: все набагато страшніше. На обох були ножові поранення. Пожежа виявилася не випадковою — її хтось влаштував спеціально, аби приховати сліди жахливого злочину. Медики намагались реанімувати маленьку Анну, але не змогли її врятувати. Смерть настала від серйозних поранень ще до того, як почалася пожежа.

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Лілія з родиною жила в Бельгії вже три роки. Сім’я переїхала туди через повномасштабну війну в Україні. Їм надали притулок у старому будинку, який належав місцевій парафії — це зробив муніципалітет у межах програми для українських біженців. Глава родини — український військовий, котрий працює в евакуаційній ланці. Лілія була сильною жінкою: вивчила мову, влаштувалася працювати в лікарню, щоб утримувати дітей і дати їм шанс на гідне майбутнє.

За даними місцевих ЗМІ, у Лілії було троє дітей. Наймолодша — 6-річна Анна, мала ваду серця. Вона була спільною донькою Лілії та її чоловіка, котрий лишився в Україні. Старша донька — Аліна, 20 років, зараз живе в Ірландії. Середній — 16-річний син. Ці двоє були дітьми Лілії від першого шлюбу. На момент пожежі останній був у школі. Його спочатку вважали свідком, але через день після трагедії стало відомо: саме він зізнався у вбивстві мами і сестри.

Після пожежі хлопець поводився як звичайний учень, але вже наступного дня зізнався у жахливому злочині. Він розповів поліції, що між ним і родичами виник конфлікт — через побутові дрібниці, нібито через гроші чи навчання. Сам він назвав причину «банальною». Але правоохоронці вважають, що все набагато складніше. За їхніми словами, хлопець ще за кілька днів до трагедії розповів колезі з кафе, де підпрацьовував, що планує щось жахливе. І лише після трагедії цей колега зрозумів, що слова підлітка не були жартом.

Що буде далі?

Зараз юнака утримують у закритому центрі для неповнолітніх у бельгійському місті Еверберг. Там він перебуватиме щонайменше 30 днів — далі термін можуть подовжити. Йому призначили психіатричну експертизу. Якщо фахівці визнають, що хлопець усвідомлював свої дії, справу можуть передати до суду для дорослих.

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Посольство України тримає справу під особливим контролем. Консульство звернулося до бельгійської влади з проханням зустрітися з підозрюваним, йдеться у матеріалі «Європейської правди».

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