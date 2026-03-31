Нові погрози Росії: чи перетворить Путін естонську Нарву на новий "Донбас"

Путін / © Associated Press

Мережею шириться карта ймовірного наступу РФ на країни Балтії, а російська пропаганда вже вигадала привід для агресії — нібито «транзит» українських дронів через небо Литви та Естонії для ударів по нафтовому хабу в Усть-Лузі. Поки світ дискутує про реальність цих загроз, у прикордонній Нарві вже з'являються заклики до створення «Нарвської народної республіки».

Кореспондентка ТСН.Тижня Наталя Ярмола з’ясувала, наскільки глибоко кремлівські метастази проникли в Естонію.

Усть-Луга як тригер для пропаганди

Після того, як найбільший нафтовий термінал росіян на Балтійському морі — Усть-Луга перетворився на гігантське багаття, Москва миттєво звинуватила країни Балтії у пособництві. Мовляв, українські дрони летіли через їхній повітряний простір. Це стало зручним приводом для чергового витка агресивної риторики та обговорення «5-ї статті НАТО».

Олександр Мусієнко, військовий експерт: «Мета Путіна — не обов'язково велика війна з 500-тисячним угрупованням. Йому потрібні обмежені операції, які породили б дискусії всередині НАТО та похитнули б єдність Альянсу. Він хоче протестувати, чи справді Захід готовий воювати за кожен дюйм балтійської землі».

Сувалкський коридор та «Нарвська республіка»

Військові аналітики виділяють два основні сценарії:

Силовий: Захоплення Сувалкського коридору (навзужче місце НАТО, що з’єднує Польщу з Литвою), щоб відрізати Балтію від решти Європи. Гібридний: Створення сепаратистського анклаву в естонській Нарві.

Нарва — ідеальне місце для провокацій. 85% населення — російськомовні, третина має паспорти РФ. У соцмережах вже з'явилися групи «Нарвської народної республіки» з власним прапором, гімном та мемами про «штурм міста між сніданком та обідом».

Попри тривожні дзвіночки, місцеві політики намагаються зберігати спокій. Депутат Нарвської міськради Денис Ларченко впевнений: сценарій Донбасу тут неможливий, а медійний шум лише шкодить інвестиціям та туризму.

Денис Ларченко, депутат Нарвської міської ради: «Місту потрібен розвиток. Коли міжнародний простір рясніє контентом про "Нарвську республіку", залучати інвестиції та туристів стає в рази складніше. Кількість зовнішніх туристів вже значно зменшилася».

Проте в організації Propastop, яка моніторить російську дезінформацію, наголошують: ці наративи не виникли всередині громади Естонії — вони нав'язані ззовні.

9 травня як точка кипіння

Зараз Нарва — це місто контрастів. Через річку — російський Іван-город, де на набережній влаштовують концерти з портретами Путіна, які видно з естонського боку. Правоохоронці вже готуються до провокацій на День Європи (9 травня), коли місто буквально «розпечене» від ідеологічних зіткнень.

Чи вирішить Путін прийти «на допомогу» своїм прихильникам у Нарві? Варіантів безліч: від «зелених чоловічків» до влаштування бійні під час масових заходів. Поки НАТО збільшує кількість військ у регіоні, головна битва триває за мізки людей, які щодня ходять через місток у Росію.

