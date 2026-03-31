Нові погрози Росії: чи перетворить Путін естонську Нарву на новий "Донбас"
Російська пропаганда може готувати підґрунтя для нападу на країни Балтії. Чи вдасться Кремлю створити «Нарвську народну республіку» та що відбувається на кордоні Естонії та РФ.
Мережею шириться карта ймовірного наступу РФ на країни Балтії, а російська пропаганда вже вигадала привід для агресії — нібито «транзит» українських дронів через небо Литви та Естонії для ударів по нафтовому хабу в Усть-Лузі. Поки світ дискутує про реальність цих загроз, у прикордонній Нарві вже з'являються заклики до створення «Нарвської народної республіки».
Кореспондентка ТСН.Тижня Наталя Ярмола з’ясувала, наскільки глибоко кремлівські метастази проникли в Естонію.
Усть-Луга як тригер для пропаганди
Після того, як найбільший нафтовий термінал росіян на Балтійському морі — Усть-Луга перетворився на гігантське багаття, Москва миттєво звинуватила країни Балтії у пособництві. Мовляв, українські дрони летіли через їхній повітряний простір. Це стало зручним приводом для чергового витка агресивної риторики та обговорення «5-ї статті НАТО».
Олександр Мусієнко, військовий експерт: «Мета Путіна — не обов'язково велика війна з 500-тисячним угрупованням. Йому потрібні обмежені операції, які породили б дискусії всередині НАТО та похитнули б єдність Альянсу. Він хоче протестувати, чи справді Захід готовий воювати за кожен дюйм балтійської землі».
Сувалкський коридор та «Нарвська республіка»
Військові аналітики виділяють два основні сценарії:
Силовий: Захоплення Сувалкського коридору (навзужче місце НАТО, що з’єднує Польщу з Литвою), щоб відрізати Балтію від решти Європи.
Гібридний: Створення сепаратистського анклаву в естонській Нарві.
Нарва — ідеальне місце для провокацій. 85% населення — російськомовні, третина має паспорти РФ. У соцмережах вже з'явилися групи «Нарвської народної республіки» з власним прапором, гімном та мемами про «штурм міста між сніданком та обідом».
Попри тривожні дзвіночки, місцеві політики намагаються зберігати спокій. Депутат Нарвської міськради Денис Ларченко впевнений: сценарій Донбасу тут неможливий, а медійний шум лише шкодить інвестиціям та туризму.
Денис Ларченко, депутат Нарвської міської ради: «Місту потрібен розвиток. Коли міжнародний простір рясніє контентом про "Нарвську республіку", залучати інвестиції та туристів стає в рази складніше. Кількість зовнішніх туристів вже значно зменшилася».
Проте в організації Propastop, яка моніторить російську дезінформацію, наголошують: ці наративи не виникли всередині громади Естонії — вони нав'язані ззовні.
9 травня як точка кипіння
Зараз Нарва — це місто контрастів. Через річку — російський Іван-город, де на набережній влаштовують концерти з портретами Путіна, які видно з естонського боку. Правоохоронці вже готуються до провокацій на День Європи (9 травня), коли місто буквально «розпечене» від ідеологічних зіткнень.
Чи вирішить Путін прийти «на допомогу» своїм прихильникам у Нарві? Варіантів безліч: від «зелених чоловічків» до влаштування бійні під час масових заходів. Поки НАТО збільшує кількість військ у регіоні, головна битва триває за мізки людей, які щодня ходять через місток у Росію.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 15:00 новини 31 березня. Дрони знову над Естонією! Сійярто на побігеньках у Кремля!