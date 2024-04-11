Нові правила мобілізації-2024: які зміни чекають на чоловіків за кордоном – чи буде депортація

Процедура з оновлення даних необхідна лише для військового обліку Міністерства оборони.

Військовозобов'язані чоловіки, які виїхали з України за кордон, повинні будуть оновити свої дані дистанційно під час оформлення консульських послуг.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.

В комітеті з нацбезпеки наголосили, що ця процедура необхідна лише для військового обліку Міністерства оборони.

"Зараз, згідно з чинним законодавством – і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони", – наголосила членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представниця партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт Свобода. Ранок).

Відповідно до тексту документа, надання консульських послуг відбуватиметься протягом 60 днів від часу набуття чинності цим законом з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані.

Однак як повідомляв раніше народний депутат Олексій Гончаренко, в разі відсутності військово-облікових документів будуть обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років.

Нагадаємо, ТСН.ua публікував, які основні норми містить текст про мобілізацію, яких змін очікувати військовозобов'язаним та які покарання будуть застосовуватися для ухилянтів. Переглянути можна ТУТ.

Читайте провідні новини дня: