Нові правила мобілізації: що таке електронний кабінет військовозобов’язаного і як він працює

Дізнайтеся, що відомо про “ТЦК у смартфоні”.

Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Він зокрема передбачає, що військовозобов'язані чоловіки упродовж 60 днів з моменту введення закону в дію повинні оновити дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті військовозобов’язаного. Цей кабінет Міноборони теж запустить 18 травня.

Більше про нього — у матеріалі ТСН.ua.

Що таке електронний кабінет військовозобов’язаного

Закон про запровадження військового електронного кабінету набув чинності 4 квітня. Верховна Рада ухвалила його ще на початку 2024 року.

Передусім закон надає ТЦК доступ до державних реєстрів для отримання інформації про усіх громадян віком від 18 до 60 років. Ці дані вносять в Єдиний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів під назвою “Оберіг”.

Раніше військкомати вели облік в паперовому форматі, часто хаотично і маючи лише ту застарілу інформацію, яку громадяни надали під час першого відвідування цієї установи.

Тепер в електронному реєстрі має з'явитися актуальна інформація про місце проживання і роботу військовозобов'язаного, його номер телефону і електронна пошта, результати військово-медичних оглядів, а також дані про батьків і дітей.

Крім того, в реєстрі буде інформація про водійські права, судимості, виїзди за кордон, володіння іноземними мовами та наявність дозволу на зброю.

Згідно із законом, електронний кабінет — це захищений відокремлений вебсервіс, за допомогою якого призовнику, військовозобов’язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надають доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до певних послуг.

Що відомо про реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”

Наприкінці грудня повідомлялося, що робота над реєстром військовозобов’язаних “Оберіг” уже закінчилася.

У базі даних реєстру містяться персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років. “Оберіг” наповнюється даними з різних державних реєстрів, а також інформацією, зібраною працівниками ТЦК та СП.

У режимі автоматичного обміну з інших електронних реєстрів в “Оберіг” потрапляє така персональна інформація: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, місце роботи, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо.

Також він містить службові дані, серед яких: про проходження служби, участь в бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.

Доступ до реєстру мають Міноборони, Генштаб ЗСУ, СБУ та Служба зовнішньої розвідки як його розпорядники, ТЦК та СП як органи ведення реєстру.

Які саме дані з “Оберега” будуть в електронному кабінеті

“Оберіг” бере дані з шістьох реєстрів:

Державної податкової служби.

Мін'юсту.

Державної реєстрації актів цивільного стану.

Державної судової адміністрації.

Державної прикордонної служби.

Міністерства освіти та науки.

Відповідно, з “Оберега” в електронний кабінет підтягнуться певні дані з перелічених реєстрів:

ПІБ, дата народження, стать;

паспортні дані, податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан, відомості про членів сімʼї;

відомості про освіту, спеціалізацію;

стан здоровʼя;

місце роботи;

відомості про судимість, кримінальну відповідальність.

Як працюватиме електронний кабінет

Щоб користуватися е-кабінетом військовозобов’язаний має:

завантажити мобільний застосунок (в App Store або в Google Play Market);

авторизуватися;

заповнити необхідні “поля” — тобто, оновити ті самі дані — номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко говорить, додаток буде “простим і нативним”: “Ми вважаємо, кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70-80%”.

Чи обовʼязково встановлювати собі цей застосунок

Ні. Коли розробляли законопроєкт про мобілізацію, була ідея, що електронний кабінет буде обов'язковий для усіх громадян призовного віку і ТЦК зможуть через нього викликати людей у військкомати. Але під час розгляду законопроєкту депутати відхилили цю норму.

Тож повісток там не буде, а реєстрація е-кабінету є добровільною.

Чи можна буде скористатися е-кабінетом за кордоном

Так. “Кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет”, — пояснили в Міністерстві закордонних справ.

Після поновлення даних, зокрема, відновиться можливість користуватися консульськими послугами, які з 23 квітня припинили надавати українцям призовного віку.

Черги до ТЦК вдасться розвантажити, але є “неприємний” нюанс

Черги до ТЦК вдасться частково розвантажити після запровадження електронного кабінету. Однак можливість дистанційно оновлювати дані не дозволить уникнути відвідування військкомату. Про це повідомив на брифінгу в парламенті секретар оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Роман Костенко.

За його словами, черги в ТЦК виникли тому, що туди масово прийшли люди, які мають бронь або якісь проблеми зі здоров’ям, і вони впевнені, що “практично не будуть призвані”.

“Ми думаємо, що, можливо, частково це [черги до ТЦК] розвантажить електронний кабінет, який дасть можливість людям реєструватися дистанційно... Але після цього однаково людям доведеться йти до військкомату”, — повідомив нардеп “неприємну” новину для військовозобов’язаних.

Нагадаємо, Верховна Рада наразі розглядає два варіанти економічного бронювання.

Читайте також: