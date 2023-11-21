Нові правила мобілізації в Україні: що хочуть змінити та для кого скасують відстрочку

Правила мобілізації в Україні знову хочуть змінити. У Раді вже готують відповідний законопроєкт. Ним хочуть внести зміни у мобілізацію, аби частина українців, які раніше не підлягали військовій службі, теж могли отримати повістки.

Кого це стосується, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Нові правила мобілізації

У Верховній Раді України хочуть змінити закон про мобілізацію та військову службу. Якщо закон ухвалять, то відстрочку для студентів, які отримують другу або більше вищу освіту, скасують, також хочуть призивати деяких осіб, які відбули покарання за злочини, є зміни і для тих, хто, наприклад, оформив догляд за близькою людиною. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook нардепка Мар’яна Безугла. А тепер розкажемо детальніше, що це означає.

Що буде зі студентами та кому ще скасовують відстрочку?

Окрім того, у разі ухвалення документу, ухилитися від служби не зможуть ті, хто вирішив замість армії здобути другу, третю та більше передвищої або вищих освіт, скорочується і коло тих, хто мав відстрочку у зв’язку із доглядом за особою з інвалідністю.

Згідно з пропозицією, таке відтермінування матимуть лише найближчі родичі, тобто, членів сім’ї першого ступеня споріднення. За словами Мар’яни Безуглої це робиться для того, аби позбавити людей можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

“На сьогоднішній день право на відстрочку мають особи зайняті постійним доглядом за батьками дружини (чоловіка), а змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками. Військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку. Коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, зменшено до членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числі усиновлені)”.

Хто може йти за власним бажанням, а кому дають відстрочку?

Також планується надати право на проходження військової служби особам з інвалідністю третьої групи, але піти до армії вони можуть тільки за власним бажанням. Водночас відстрочку від призову нададуть педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти. З’являться і нові підстави для звільнення.

“За власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства; у зв’язку із звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон) у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі; у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи; у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО”.

Що ще нового?

Але водночас пропонується розширити перелік осіб, яких можуть взяти на військовий облік. Мова йде про осіб, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, на війну братимуть тих, кому після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові звання офіцера або ті, хто отримали звання під час проходження навчання офіцерів запасу.

Нагадаємо, що на сьогодні на військовий облік військовозобов’язаних беруться: звільнені з військової служби в запас, звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової охорони, податків та митників, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, зняті з військового обліку Збройних Сил України, СБУ та Служби зовнішньої розвідки України.

Також планують скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами при укладенні трудового договору.

Тим часом людей цікавить інше питання: коли врешті будуть встановлені терміни служби? Цим соцмережі Мар’яні Безуглій засипали. Ось що відповіла нардепка:

“Думаємо над рішенням, але військове керівництво поки проти, тож можливо, прийдеться прийняти політичне і встановити через закон. Ситуація непроста, війна триває. Військові кажуть, що нікого демобілізовувати не можна. Зважуємо варіанти і ризики”.

На питання про те, на який час призивають до ЗСУ під час воєнного стану, Безугла відповіла: “До завершення воєнного стану”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ ПРАВИЛА МОБІЛІЗАЦІЇ?! Що хочуть змінити та для кого скасують відстрочку?

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