Нові правила вручення повістки: "листи щастя" роздаватимуть всюди, роботодавці везтимуть чоловіків до ТЦК (відео)

Кому ще розв’язали руки у питаннях мобілізації, які "сюрпризи" влада підготувала для жінок-фармацевтів і медиків, а також кого і у який спосіб можна забронювати від мобілізації – в ексклюзиві TSN.UA.

Вручать повістку і "доправлять" до ТЦК! Кабмін затвердив низку постанов щодо мобілізації. Власники бізнесу тепер мають вести облік військовозобов’язаних, вручати повістки, звітувати перед ТЦК та доправляти військовозобов’язаних до пунктів збору.

Кому ще розв’язали руки у питаннях мобілізації, які "сюрпризи" влада підготувала для жінок-фармацевтів і медиків, а також кого і у який спосіб можна забронювати від мобілізації – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Хто вручатиме повістки?

Мобілізація-2024 – у розпалі. Головний мобілізаційний закон набув чинності 18 травня і всі добросовісні військовозобов'язані кинулися штурмувати ТЦК, ЦНАПи та завантажувати застосунок “Резерв+”. Однак, повістки ніхто не скасовував. Кабмін у своїй постанові №560 від 16 травня прописав, хто, де і як може вручати "листи щастя". Документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах і пунктах пропуску через кордон. Про це повідомив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Однак, це не всі сюрпризи від влади. Водночас створюються також групи оповіщення. Вони також мають право роздавати повістки.

У разі особистого вручення повістки належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК вважається:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом;

відеофіксація відмови від отримання повістки або відмови у спілкуванні з уповноваженою особою.

До складу таких груп оповіщення можуть входити представники ТЦК, органів влади, підприємств, навчальних закладів, поліція, голови ОСББ. А у роботодавців взагалі додається обов’язків. Окрім того, що керівники підприємств мають вести облік військовозобов’язаних та вручати їм повітки, вони ще мають обов’язково відзвітуватися щодо виконаної роботи перед ТЦК. До речі, на це дається три дні. Ба більше, якщо вам на роботі вручили повістку, то мають і "підвезти" до ТЦК, бо на роботодавця покладено обов’язок забезпечення своєчасного оповіщення та прибуття військовозобов’язаного до військкомату. На все про все – сім днів.

Ще одне нововведення – саме роботодавці мають інформувати ТЦК про тих працівників, які відмовилися від повістки, і про тих, хто написав заяву на звільнення.

Владі на місцях розв’язали руки

Також, згідно з новими вимогами, місцеві владні органи також будуть відповідальні за ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідних населених пунктів. Це охоплює бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу, а також подання звітності з цих питань.

Правила бронювання від мобілізації

Нагадаю, що Кабінет міністрів України також ухвалив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, а також критерії для підприємств, за якими вони вважатимуться критично важливими для економіки.

Згідно з чинними правилами, забронювати можна співробітників, які працюють на:

підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов’язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби ця кількість може перевищувати 50%.

Підприємства, визнані критично важливими для функціонування економіки України, мають відповідати певним критеріям:

сума податків та інших зборів, сплачених підприємством, перевищує 1,5 млн євро;

сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті становить щонайменше 32 млн євро в еквіваленті;

немає заборгованостей за ЄСВ;

середня місячна заробітна плата працівників не менша за середню зарплату по регіону;

у підприємства є резидентство в Дія.City.

А от до підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Також в січні цього року було змінено порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України (ОПК). Було знято обмеження на кількість заброньованих і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями.

Бронювання держслужбовців

Що стосується держслужбовців, то для них із новим законом про мобілізацію, правила бронювання зміняться. Відтак, воно гарантовано залишається у топ-чиновників категорії “А”, голів обласних, районних рад, а також сільських, селищних, міських голів. При цьому держслужбовці категорій “Б” і “В” будуть бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими. Зокрема, виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані. Разом з тим бронь як і раніше матимуть представники органів державної влади, інших держорганів – Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, судді, а також працівники на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

"Сюрприз" для жінок-медиків і фармацевтів

Ще один "сюрприз" чекає на жінок медиків і фармацевтів. Вони мають стати на військовий облік, якщо хочуть працювати далі. Уряд виключив норму, відповідно до якої жінки-медики чи фармацевтки, які не отримували військово-облікового документа, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Водночас чинними лишаються норми, відповідно до яких керівники державних органів та підприємств повідомляють ТЦК про жінок, які в них працюють та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на обліку. Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до ТЦК, щоб їх узяли на військовий облік, йдеться в постанові.

Жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковими спеціальностями (крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком), беруть на військовий облік за їхнім бажанням на загальних засадах.

Повістки поштою

А от розсилати повістки поштою почнуть від 18 липня, коли мине 60 днів, наданих чоловікам на оновлення військово-облікових даних. Під такою повісткою не буде потрібен підпис громадянина. Дата вручення повістки визначається однією з відміток поштового оператора: про отримання поштового відправлення адресатом; про відмову отримати поштове відправлення; про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Тобто повістка вважатиметься врученою, навіть якщо особу не зможуть знайти за місцем проживання ані представники ТЦК, ані поштовий оператор. Для того, аби прийти в ТЦК по цій повістці, громадянину дається 14 днів. Після цього можна отримати заочний штраф. Після кількох штрафів є ризики відкриття кримінальної справи та подання в розшук.

Чи направлять одразу на ВЛК?

Також Кабмін затвердив ще низку постанов щодо мобілізації. Зокрема встановлюються нові правила для військовозобов'язаних, що звертаються до ТЦК. Так, громадян, які самостійно прибули у ТЦК для уточнення своїх даних, не можуть відразу направити на військово-лікарську комісію. Для цього їм мають виписати окрему повістку. Це стосується і тих, хто прийшов із заявою про надання відстрочки. Проте особи, яких було доставлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей. Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби прийматиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ ПРАВИЛА ВРУЧЕННЯ ПОВІСТКИ: "листи щастя" роздаватимуть всюди! Роботодавці везтимуть до ТЦК!

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами:

завантажити застосунок "Резерв+" (доступний для IOS та Android);

у ЦНАПі;

у ТЦК та СП.

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