Українські біженці в Європі / © ТСН

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На українських біженців у Європі можуть чекати нові правила. Європейська комісія готує зміни до директиви про тимчасовий захист, згідно з якими для в’їзду до країн ЄС та отримання статусу тимчасового захисту громадянам України доведеться надавати спеціальний документ, який підтверджує звільнення від мобілізації.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita. Крім того, Польща готує зміни до законодавства про громадянство, а також уже змінила правила проживання для українських біженців, через що частина переселенців може втратити безкоштовне житло.

Що відомо про всі нововведення, розповідає ТСН.ua.

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Для отримання захисту (UKR) вимагатимуть довідку про звільнення від мобілізації

Європейська комісія завершує підготовку змін до директиви про тимчасовий захист українців. Очікується, що про нові правила оголосять уже в липні.

Згідно з нововведеннями, право на тимчасовий захист у країнах ЄС матимуть лише ті громадяни України, які нададуть спеціальне свідоцтво про те, що вони не підлягають мобілізації. Документ має видавати українська влада.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик пояснив, що нові обмеження стосуватимуться не тих українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС, а лише тих, хто звертатиметься по нього після набуття чинності новими правилами.

За його словами, вимога поширюватиметься як на чоловіків, так і на жінок.

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Хоча директиву планують ухвалити вже в липні, фактично вона почне діяти лише з березня 2027 року — після завершення чинного періоду тимчасового захисту для українців.

За інформацією польського видання, із проханням змінити правила тимчасового захисту до ЄС звернулася українська сторона. Видання стверджує, що країни-члени Євросоюзу підтримали таку ініціативу.

Польща змінює правила отримання громадянства

Окремо Польща працює над масштабними змінами до закону про громадянство, які стосуватимуться всіх іноземців, зокрема й українців.

Проєкт передбачає кілька ключових нововведень. Зокрема, пропонується збільшити необхідний термін проживання в Польщі до восьми років.

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Також планують запровадити спеціальний тест польською мовою, який перевірятиме не лише знання мови, а й історії держави та основ конституційного ладу.

Ще однією вимогою стане підписання так званої «заяви про лояльність». За словами Мацея Душчика, цей документ має дати державі можливість позбавляти громадянства людей, які після його отримання діятимуть проти безпеки або національних інтересів Польщі, наприклад співпрацюватимуть із ворогами країни.

У польському уряді пояснюють такі зміни необхідністю переконатися, що особи, які отримують громадянство, інтегровані в польську систему цінностей.

Тисячі українців можуть втратити безкоштовне житло

Окрім цього, у Польщі вже почали діяти нові правила проживання для українських біженців.

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Відтепер більшість переселенців повинні самостійно оплачувати оренду житла або переїжджати до приватного сектору.

Найбільше нововведення може вдарити по літніх людях, особах з інвалідністю та інших вразливих категоріях, які не можуть самостійно забезпечувати себе.

Одним із тих, хто опинився під загрозою виселення, став 74-річний Костянтин Костецький, який разом із дружиною виїхав із Куп’янська після кількох місяців життя під російською окупацією, пише The Telegraph . Подружжя проживає у центрі для біженців у польському Гожуві-Велькопольському, однак тепер не знає, де житиме після зміни правил.

Чоловік розповів виданню, що їхніх українських пенсій недостатньо для життя в Польщі, адже вони отримують близько 800 злотих на місяць, тоді як оренда житла коштує значно дорожче.

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Найбільше постраждають літні люди та люди з інвалідністю

Керівник центру для біженців Лес Гондор заявив, що зараз у закладі проживають близько 70 літніх українців і він не готовий просто залишити їх без житла.

За його словами, якщо люди не можуть самостійно забезпечити себе через вік або стан здоров’я, їм необхідно допомагати, а не залишати без підтримки.

Проблеми виникають і в тих українців, які працюють. Так, багатодітна українка Юлія Ахаркова розповіла, що їхня родина готова оплачувати оренду, однак знайти житло дуже складно. За її словами, після того як власники квартир дізнаються, що потенційні орендарі — українці, нерідко просто відмовляють. Додатковою перешкодою стає й те, що сім’я виховує шістьох дітей.

Чому Польща посилює правила

У Польщі пояснюють зміни необхідністю скоротити витрати на підтримку українських біженців. За оцінками, на ці потреби вже було витрачено близько 40 мільярдів злотих.

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Водночас експерти зазначають, що на рішення могли вплинути не лише економічні чинники. На тлі суперечок між Варшавою та Києвом щодо окремих політичних та економічних питань ставлення до українських біженців у частини польського суспільства стало менш прихильним.

Попри це Польща залишається одним із головних союзників України, прийнявши близько мільйона українських переселенців та продовжуючи надавати Україні військову й гуманітарну допомогу.

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