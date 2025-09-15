Нові правила мобілізації в Україні: хто незабаром втратить відстрочку

Відстрочка від мобілізації в Україні / © ТСН

В Україні планують змінити правила мобілізації. Відстрочку можуть втратити деякі студенти. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував до ухвалення законопроєкт №13634, що покликаний запобігти використанню навчання як підстави для уникнення мобілізації.

Хто має право на відстрочку від мобілізації зараз та що може змінитися у 2025 році — детально розповідає у цьому матеріалі ТСН.ua разом з адвокаткою Мариною Бекало.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Право на відстрочку від мобілізації в Україні мають наступні категорії громадян:

особи з інвалідністю;

непридатні до служби за станом здоров’я;

багатодітні батьки;

одинокі батьки;

опікуни та піклувальники;

особи, чиї близькі родичі загинули під час захисту Батьківщини;

звільнені з полону;

особи, які здобувають вищу освіту за денною чи дуальною формою;

окремі категорії працівників критично важливих підприємств, державних службовців, суддів, науковців та педагогів.

Відстрочка від мобілізації для студентів, викладачів та вчителів

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають такі категорії здобувачів та працівників освіти:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній у ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту»;

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь; педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Хто може втратити відстрочку від мобілізації

Законопроєкт №13634 передбачає зміни для студентів профтехосвіти та вищої освіти в питаннях отримання права на відстрочку.

Так, здобувачі профтехосвіти зможуть отримати відстрочку за умови дотримання трьох умов, а саме:

розпочали навчання не пізніше досягнення 25 років;

навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

вперше навчаються з дотриманням рівнів послідовності отримання освіти.

Що стосується студентів закладів вищої освіти, то головними критеріями для отримання відстрочки є не лише дотримання послідовності рівнів отримання освіти та дуальна чи очна форма здобуття освіти, але й вводиться такий новий критерій як дотримання меж розрахункового строку виконання освітньої програми.

«Це означає, що студент має скласти всі іспити, заліки, захистити дипломну роботу тощо в строки, які офіційно визначені закладом освіти для цієї освітньої програми, без жодних перерв — продовження, перенесення тощо», — розповіла у коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Отже, академічні відпустки, відрахування та далі поновлення не будуть враховуватися та включатися в межі розрахункового строку. У такому разі студент втрачає своє право на відстрочку.

Наприклад, якщо студент розпочав навчання на бакалавраті у вересні 2023 року, то орієнтовний термін завершення програми припадає на червень 2027-го. Але у випадку переведення на «п’ятирічний план» через академвідпустку, перездачі чи відрахування з подальшим поновленням, після червня 2027 року він виходить за межі встановленого строку та втрачає право на відстрочку.

«Щодо аспірантів, докторантів, лікарів та інтернів «вікового фільтра» не розповсюджується, для них зберігається лише один критерій — дотримання послідовності отримання освіти», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти

Право на відстрочку від призову на військову службу можна реалізувати у будь-який момент, адже законодавство не встановлює жорстких строків для подання заяви до ТЦК та СП.

За словами Марини Бекало, головне — звернутися із заявою ще до початку проходження військової служби. Тобто зробити це потрібно до відправлення у збірний пункт або зарахування до списків особового складу військової частини, коли людина вже отримує статус військовослужбовця.

Якщо ж військовозобов’язаний отримав повістку для проходження ВЛК чи уточнення даних, адвокатка радить відразу подавати заяву на відстрочку. Її форма затверджена постановою Кабінету міністрів України №560. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують право на відстрочку.

Комісія при ТЦК та СП розглядає подану заяву протягом семи днів і ухвалює рішення — надати відстрочку чи відмовити.

«За потреби комісія надсилає запити до відповідних установ та організацій для підтвердження обставин, які надають право на відстрочку. У такому разі комісія ухвалює рішення на наступний день після отримання відповідей на такі запити. Залежно від ухваленого рішення, комісія видає довідку про надання відстрочки або обґрунтовану письмову відмову, яка може бути оскаржена в судовому порядку. На час ухвалення рішення комісією ТЦК та СП військовозобов’язаний не направляється на військово-лікарську комісію (ВЛК) та відповідно не може бути призваний на військову службу», — пояснила ТСН.ua адвокатка.

Чоловіки, які були заброньовані за підприємствами чи організаціями, після отримання роботодавцем витягу з наказу про бронювання мають стати на спеціальний облік у ТЦК та СП. Лише після цього вони офіційно звільняються від призову.