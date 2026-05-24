Нові правила мобілізації від 1 червня: що варто знати військовозобов'язаним

Мобілізація в Україні

Попри численні обговорення, від 1 червня суттєвих змін у правилах мобілізації в Україні не передбачено. Як і раніше, мобілізація стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають законних підстав для відстрочки.

ТСН.ua розповідає, що зміниться для військовозобов’язаних від початку літа та які нововведення готують у Міноборони.

Чи зміняться правила мобілізації від 1 червня

Станом на початок літа нових рішень щодо зміни правил мобілізації не ухвалювали. Тобто загальні умови залишаються незмінними: мобілізація й надалі поширюватиметься на військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, які стоять на військовому обліку та не мають відстрочки.

Водночас у Міністерстві оборони анонсують оновлення сервісу «Резерв+». Представити нові функції застосунку обіцяють уже на початку червня.

Що відомо про оновлення «Резерв+»

Поки що у відомстві не розкривають деталей щодо нових можливостей застосунку. Відомо лише, що перші анонси мають з’явитися вже протягом першого тижня літа.

Про це представники Міноборони повідомили під час конференції DOU DAY 2026.

Як може змінитися підхід до мобілізації

Паралельно в Міноборони працюють над зміною самого підходу до мобілізації. Якщо раніше основним принципом було масове оповіщення, то тепер планують більше враховувати професію, освіту та практичні навички людини.

Йдеться про те, щоб насамперед залучати спеціалістів, які потрібні війську саме зараз. Зокрема, медиків, водіїв, зв’язківців, ІТ-фахівців та інших профільних працівників.

У такому разі військовозобов’язані можуть отримувати пропозиції служби, які більше відповідатимуть їхньому досвіду роботи або фаху.

У Міноборони очікують, що такий підхід буде ефективнішим, якщо військовозобов’язані регулярно оновлюватимуть свої дані у «Резерв+», а інформація в державних реєстрах залишатиметься актуальною.

