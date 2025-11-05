Нові правила реєстрації нерухомості в Україні: кому треба терміново переоформити житло

Реєстрація нерухомості в Україні / © ТСН

Міністерство юстиції України оприлюднило повідомлення про те, що в Україні діють нові правила реєстрації нерухомості, яке викликало паніку у соціальних мережах.

Пораду Мін’юсту перевести свої паперові документи в електронний вигляд сприйняли як вимогу обов’язково перереєструвати право власності на нерухомість.

ТСН.ua пояснює, чи дійсно потрібно терміново пройти перереєстрацію житла, кому та як це зробити.

Нові правила реєстрації нерухомості з 13 жовтня: що відомо

Так, у Мін’юсті повідомили, що з 1 січня 2013 року в Україні запроваджено нову систему державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

«Реєстр прав власності на нерухоме майно став архівною складовою частиною новоствореного реєстру, а усі зареєстровані речові права на нерухоме майно, у тому числі права власності, на рівні закону визнані дійсними», — повідомили в Мін’юсті.

До 2013 року в Україні реєстрацією прав власності займалися бюро технічної інвентаризації (БТІ). Вся інформація зберігалася на паперових носіях, що створювало ризики її втрати — наприклад, через пожежу чи пошкодження архівів, тощо.

Щоб зробити систему прозорішою та надійнішою, з 1 січня 2013 року почав працювати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Він об’єднав усі архіви БТІ та перевів дані у цифровий формат.

«Відтак як в 2013 році, так і наразі в 2025 році власнику, право власності на нерухоме майно якого зареєстровано до 2013 року, не потрібно вчиняти жодних дій для визнання державою його права власності. У той же час власник такого нерухомого майна за власним бажанням може звернутися за державною реєстрацією свого права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно», — зазначили в Мін’юсті.

Чи потрібно перереєстровувати майно, оформлене до 2013 року

Ні, обов’язку перереєстрації немає. Після паніки в соцмережах у Мін’юсті надали роз’яснення, що всі права власності, зареєстровані до 2013 року, залишаються чинними.

Закон визнає їх автоматично, тому власникам не потрібно повторно підтверджувати або переоформлювати право на майно.

Однак у деяких випадках запис у ДРРП є необхідним:

під час продажу або дарування нерухомості — у такому разі нотаріус внесе дані до реєстру автоматично

для отримання компенсації за програмою «єВідновлення» — без внесення інформації до реєстру подати заявку через «Дію» неможливо

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс на своїй сторінці в Фейсбук зазначив, що для українців нічого не змінюється з 13 жовтня:

«Сьогодні безліч телеграм-каналів вийшли з новиною, що з 13 жовтня починають діяти нові правила реєстрації нерухомості, посилаючись на новину Мінюсту. Звертаюся до адмінів телеграм-каналів: нічого не змінюється з 13 жовтня».

Він підкреслив, що права на нерухомість українців зареєстровані до 1 січня 2013 року є чинними і не потребують додаткового підтвердження згідно з законом.

«Ніяких нових правил реєстрації з 13 жовтня не має бути і не буде. Тримаймося і не ведемося на фейки», — зазначив нардеп.

Як внести дані про нерухомість у Державний реєстр

Власники об’єктів, зареєстрованих через БТІ, можуть безкоштовно оновити інформацію про своє майно в ДРРП. Для цього потрібен будь-який документ, що підтверджує право власності:

свідоцтво про право власності

договір купівлі-продажу

свідоцтво про спадщину

Якщо документи втрачено, дані можна підтвердити за архівами БТІ.

Подати заяву можна:

до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у регіоні, де розташоване майно

до нотаріуса

Для власників нерухомості в Криму, Севастополі, а також у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях діють спрощені правила — вони можуть звертатися до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса на території України.

Онлайн-реєстрація через «Дію»

Оновити дані про нерухомість можна і онлайн через портал «Дія» (крім міста Київ, Луганської та Донецької областей). Подання заяви займає близько 10 хвилин, реєстрація може тривати до п’яти робочих днів.

Варто зазначити, що при створенні електронної заяви паперовий витяг не видається. Однак документ в електронній формі має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Його можна роздрукувати та користуватися, як будь-яким іншим документом.

Отже, власникам нерухомості, зареєстрованої до 2013 року, не потрібно перереєстровувати свої права. Але щоб мати змогу проводити угоди або брати участь у державних програмах, варто оновити дані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це можна зробити безкоштовно та навіть онлайн.

