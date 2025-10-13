Нові правила в’їзду до ЄС: що насправді відбувається на українсько-польському кордоні

Реклама

Нові правила в’їзду до Євросоюзу стартували напередодні. Відтепер під час перетину кордону не ставитимуть штампи до паспорів, а натомість скануватимуть обличчя та відбитки пальців. Це стосується громадян країн, які не є членами ЄС. Утім, новації впроваджують поступово.

Про це з пункту пропуску «Шегині» розповіла кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

«Я зараз на пункті пропуску „Шегині“ — це наразі єдиний із семи пунктів на українсько-польському кордоні, де на в’їзді до ЄС уже запрацювала нова цифрова система контролю. Перед самим пунктом черг немає, однак після проходження українського контролю рух сповільнюється. Подорожні кажуть, що через сканування обличчя і відбитків пальців перетин займає більше часу», — зауважує кореспондентка ТСН.

Мандрівники кажуть, що нові правила сповільнюють перетин кордону.

«З телефона вони фоткають, але переважно рамка. Всі виходять, ідуть до віконечка, і відбитки пальців. Трошки сповільнює, якщо є черга, то сповільнює», — каже Андрій Войциховський.

Головні нововведення полягають у цифровізації даних мандрівників. Це стосується тих, хто не є громадянином Євросоюзу і перетинає кордон за біометричним паспортом. Водночас процедура не поширюється на власників віз, на тих, хто має статус тимчасового захисту в одній із країн ЄС, а також на власників так званих карт МРГ, тобто місцевого прикордонного руху для тих, хто живе у 30-кілометровій зоні на кордоні.

У «Шегинях» цифрова система працювала в тестовому режимі близько місяця, а від учора її впровадили вже офіційно. Також вона вже працює на залізничному пункті «Перемишль — Мостиська».

«До речі, потяг із Перемишля до Києва сьогодні прибув із затримкою на півтори години і, як розповідає мій колега, що ним їхав, сам процес сканування займає 1–2 хвилини. Затримка через невелику кількість прикордонників, які опрацьовують дані кожного пасажира», — зауважує Марічка Кужик.

Біометричну систему впроваджуватимуть поступово впродовж шести місяців. Тож наразі на інших пунктах пропуску змін немає.

Коли система повністю запрацює, сканування обличчя, відбитків пальців і паспортів проводитимуть під час перетину зовнішнього кордону всіх 29-ти європейських країн. Мета новацій — звести до мінімуму ризики підробки документів, нелегального перетину чи навіть шпигунства.

